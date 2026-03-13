Germania nu ține cont de regulile Schengen. Controalele la frontiere, prelungite cu încă șase luni

Autoritățile din Germania vor prelungi controalele la frontiere pentru încă șase luni. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 15 martie 2026 și este valabilă în cazul granițelor tereste, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

Reprezentanții Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor să verifice din timp informațiile oficiale privind condițiile de călătorie. În acest fel pot evita eventualele întârzieri sau probleme la punctele de trecere a frontierei, se arată în comunicat.

Românii care au nevoie de sprijin pot solicita asistență consulară prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din Germania. Potrivit MAE, Aaelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii Call Center răspund permanent solicitărilor.

În situații dificile sau de urgență, cetățenii români pot apela numerele de permanență ale reprezentanțelor diplomatice. Acestea sunt disponibile la Ambasada României în Germania, precum și la consulatele generale din Bonn, Munchen și Stuttgart.

Totodată, MAE reamintește că românii care pleacă în străinătate pot folosi aplicația mobilă „Călătorește informat”. Aceasta oferă alerte și recomandări utile despre situația din statele vizitate, astfel încât călătorii să fie pregătiți pentru eventuale schimbări ale regulilor de deplasare.

Ambasada României în Germania +49 30 21 239 555 +49 30 21 239 514 +49 30 21 239 516

Consulatul General al României la Bonn +49 22 86 838 135 +49 22 86 838 211 +49 22 86 838 244 +49 22 86 838 254

Consulatul General al României la Munchen +49 89 55 3307 +49 89 98 106 143

Consulatul General al României la Stuttgart +49 71 16 648 611 +49 71 16 648 612 +49 71 16 648 613 +49 71 16 648 614 +49 71 16 648 615

Numere pentru situații de urgență

Ambasada României în Germania +49 16 01 579 938

Consulatul General al României la Bonn +49 17 35 757 585

Consulatul General al României la Munchen +49 16 02 087 789

Consulatul General al României la Stuttgart +49 17 16 813 450

Instituite inițial în septembrie 2024, controalele temporare au fost deja extinse de două ori. Leonard Kaminski, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, a explicat că politica migratorie a Germaniei se află într-un proces de reorganizare.

În acest context, verificările la graniță reprezintă unul dintre instrumentele folosite de autorități. Potrivit acestuia, rezultatele sunt deja vizibile și considerate „incontestabile”.

Controalele au fost introduse de guvernul condus atunci de fostul cancelar Olaf Scholz. Decizia a venit după mai multe atacuri mortale, unele atribuite unor cetățeni străini. În același timp, scena politică a fost marcată de creșterea popularității partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania.

Ulterior, coaliția guvernamentală condusă de conservatorul Friedrich Merz a decis să intensifice aceste controale. Autoritățile au mobilizat mai mulți polițiști la granițe și au înăsprit verificările, inclusiv prin respingerea unui număr mai mare de solicitanți de azil.

Potrivit datelor prezentate de autorități, de la introducerea măsurii au fost refuzate aproape 50.000 de persoane pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei.

În mod normal, controalele la granițe nu sunt permise în spațiul Spațiul Schengen. Totuși, legislația europeană permite astfel de măsuri în situații excepționale, atunci când există riscuri pentru ordinea publică sau securitate, pentru o perioadă de maximum doi ani.

Decizia Berlinului a stârnit controverse. În iunie, o instanță germană a considerat că anumite practici legate de respingerea migranților sunt ilegale. În același timp, mai multe state vecine au criticat prelungirea controalelor.

Cu toate acestea, guvernul german nu a renunțat la măsură. Conservatorii conduși de Friedrich Merz susțin o politică migratorie mai strictă, în contextul în care partidul Alternativa pentru Germania câștigă teren în sondaje.