Cătălin Predoiu: România, un model de bune practici în Europa a procedurilor Schengen

Cătălin Predoiu, a participat în perioada 9–10 martie 2026, în Ungaria, la reuniunea ministerială a Forumului Salzburg, un format de dialog regional dedicat cooperării între statele membre pentru gestionarea riscurilor la adresa securității din regiune. „Conform evaluărilor Comisiei Europene, România/MAI reprezintă un reper și un model de bune practici în Europa în ceea ce privește aplicarea EES și, în general, a procedurilor și instrumentelor Schengen”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, în cadrul Forumului.

În cea de-a doua zi a întâlnirii, discuțiile s-au concentrat asupra managementului frontierelor și asupra gestionării migrației.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în cadrul reuniunii, au fost analizate aspecte legate de operaționalizarea Sistemului Intrare/Ieșire (EES), precum și activitatea agenției europene Frontex, inclusiv acordurile de statut care permit desfășurarea de operațiuni în state partenere.

„Entry/Exit System (EES) – Schengen reprezintă un pas înainte în securitatea europeană. Este un sistem care a devenit pilonul managementului frontierelor Schengen de la intrarea sa în vigoare. România a fost pregătită să îl aplice înainte de intrarea în Schengen; această pregătire a fost o altă piesă, mai puțin cunoscută, care a contribuit la intrarea noastră în spațiul Schengen și pentru care MAI, Poliția de Frontieră și Direcția Afaceri Europene Schengen au muncit foarte mult. România aplică EES din 2025, cu mult succes, iar unele practici aplicate de noi, cum ar fi aplicația e-DAC, realizată de către MAI prin forțe și resurse proprii, vor deveni standard european de bună practică în urma primei evaluări făcute de Comisia Europeană în România după intrarea în Schengen.

Avem un plan de lucru comun și cooperăm bine atât cu R. Moldova, cât și cu Serbia și Ucraina, țări din afara Schengen, pentru ca aplicarea EES să se facă fără probleme la frontiera cu statele vecine non-Schengen. Deci, conform evaluărilor Comisiei Europene, România/MAI reprezintă un reper și un model de bune practici în Europa în ceea ce privește aplicarea EES și, în general, a procedurilor și instrumentelor Schengen. Aceasta înseamnă, în mod direct și concret, o frontieră națională sigură și protejată. Dar trebuie să continuăm să investim în această protecție în anii care vin, pentru că presiunile migratorii și pe zona de siguranță publică vor crește.

În ceea ce privește Frontex, Comisia Europeană trebuie să investească mai mult pentru ca agenția să protejeze mai bine frontierele externe ale UE. Protecția frontierelor din interiorul UE este responsabilitatea polițiilor naționale, dar frontierele externe ale UE trebuie apărate și de Frontex. Iar pentru aceasta, Comisia Europeană ar trebui să aloce mai multe fonduri financiare. Dacă vrem o Europă sigură, trebuie să renunțăm la naivități în materie de migrație ilegală, iar Comisia să cheltuie mai mult pentru protecția frontierelor. De exemplu, sumele investite pentru protecția frontierei Bulgariei și României înainte de intrarea în Schengen și-au arătat efectele pozitive în scăderea cifrelor privind migrația ilegală. Este un exemplu de la care putem porni. Această ediție a FS a fost un succes pentru România și o reuniune foarte bună pentru toate țările din regiune”, a declarat Cătălin Predoiu.

În cadrul reuniunii, ministrul Afacerilor Interne a susținut perfecționarea sistemului EES și consolidarea rolului Frontex în operațiunile care completează activitatea polițiilor de frontieră din statele membre, fără a le înlocui. Oficialul român a vorbit și despre necesitatea pregătirii profesionale pentru utilizarea sistemelor și tehnologiilor utilizate în gestionarea frontierelor. De asemenea, Predoiu a evidențiat importanța asigurării resurselor necesare pentru agențiile europene, astfel încât acestea să își poată îndeplini mandatele în mod eficient, inclusiv prin măsuri menite să atragă și să păstreze personal calificat într-un context european caracterizat de competiție ridicată pe piața muncii.

Ministrul a reafirmat angajamentul României, ca stat membru deplin al Spațiului Schengen, de a-și îndeplini responsabilitățile legate de securizarea frontierelor externe. În acest context, a fost evidențiat faptul că autoritățile române au implementat Sistemul Intrare/Ieșire la toate punctele de trecere a frontierei începând cu 2 martie 2026, înaintea termenului stabilit pentru 10 aprilie 2026.

Potrivit oficialului român, cooperarea operațională cu Frontex a generat rezultate concrete, inclusiv în regiunea Balcanilor de Vest și în Republica Moldova, iar acordurile de statut permit desfășurarea de operațiuni ale agenției europene în state partenere, alături de autoritățile naționale.

La finalul reuniunii ministeriale, miniștrii de interne ai statelor participante la Forumul Salzburg au adoptat o declarație comună privind cooperarea în domeniul afacerilor interne.

Documentul subliniază necesitatea consolidării rolului statelor membre în orientarea activității agențiilor europene, întărirea capacităților operaționale și analitice ale Europol, asigurarea resurselor pentru eu-LISA și menținerea rolului strategic al CEPOL în formarea personalului din aplicarea legii.

De asemenea, declarația evidențiază importanța sprijinului operațional al Frontex în gestionarea frontierelor externe, inclusiv în Balcanii de Vest și în Republica Moldova, precum și rolul Sistemului Intrare/Ieșire în consolidarea securității spațiului Schengen. Prin documentul adoptat, statele participante și-au reafirmat angajamentul de a continua cooperarea în cadrul Forumului Salzburg pe temele de interes comun.