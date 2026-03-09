Cătălin Predoiu, la Forumul Salzburg: Criminalitatea organizată a devenit o întreprindere globală

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat la prima zi a reuniunii ministeriale a Forumului Salzburg, organizată la Egerszalók, eveniment desfășurat sub Președinția ungară a formatului regional. În cadrul discuțiilor, oficialul român a adus în atenție evoluțiile recente din domeniul securității interne și a vorbit despre provocările tot mai complexe generate de criminalitatea organizată.

Ministrul a arătat că fenomenul criminalității organizate capătă o dimensiune globală, fiind influențat de progresul tehnologic și de conectarea grupărilor infracționale la nivel internațional.

În cadrul reuniunii dedicate viitorului agențiilor europene, Cătălin Predoiu a abordat modul în care amenințările la adresa securității interne evoluează în prezent. Potrivit acestuia, grupările de criminalitate organizată funcționează tot mai mult după modele similare unor structuri corporative, cu mecanisme sofisticate de operare.

În acest context, ministrul a evidențiat nevoia unor instrumente moderne de prevenire și combatere a acestor fenomene, precum și importanța pregătirii profesionale a personalului implicat în aplicarea legii.

Totodată, ministrul a vorbit și despre necesitatea asigurării resurselor adecvate pentru ca agențiile europene să își poată îndeplini eficient atribuțiile. El a evidențiat importanța unor măsuri care să susțină atragerea și menținerea personalului calificat în aceste structuri.

În același timp, oficialul român a reiterat poziția României privind necesitatea unui dialog deschis și pragmatic între agențiile europene și statele membre, în vederea unei cooperări eficiente și a unei abordări proactive în fața provocărilor de securitate.

În intervenția referitoare la revizuirea mandatului Europol, ministrul Afacerilor Interne a evidențiat importanța rolului acestei agenții în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității.

În acest sens, el a susținut consolidarea capacităților Europol de schimb de informații și analiză, inclusiv prin integrarea tehnologiilor noi.

Totodată, a arătat că este necesară o delimitare clară a atribuțiilor între instrumentele europene relevante, pentru o utilizare eficientă a resurselor și pentru creșterea impactului operațional.

De asemenea, partea română a susținut menținerea unui rol clar pentru CEPOL – Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii. Activitatea acestei instituții trebuie să rămână concentrată în principal pe formarea profesională a personalului din domeniu, în domenii cu importanță strategică și valoare adăugată ridicată.

„Platforma Forumul Salzburg (FS) ne-a ajutat mult să intrăm în Schengen. Am avut mulți prieteni ai României în cadrul Forumului, care ne-au sprijinit la momentul potrivit, între care miniștrii ungar Sándor Pintér și austriac Gerhard Karner, printre cei mai influenți. În prezent, ne concentrăm, în cadrul FS, pe întărirea securității frontierelor și a teritoriilor naționale în fața migrației ilegale, a traficului de droguri, arme și persoane.

Criminalitatea organizată a devenit o întreprindere globală, prin conectarea grupurilor din diferite țări și continente. Succesul combaterii acestui fenomen în Europa presupune, între altele, să întărim atât polițiile naționale, cât și agențiile europene, precum CEPOL, eu-LISA și Europol.

Am propus soluțiile României pentru această modernizare europeană în prima zi a FS, iar acestea au fost bine primite de colegi. Aceste soluții se concentrează pe un management îmbunătățit al agențiilor, o finanțare mai bună și tehnologizare. Statele naționale și instituțiile europene trebuie să țină pasul cu schimbările rapide din domeniul apărării siguranței publice și securității naționale”, a declarat Cătălin Predoiu, la finalul primei zile a reuniunii.

Forumul Salzburg reprezintă o platformă regională de cooperare în domeniul securității interne, lansată în anul 2000 la inițiativa Austriei. Formatul a fost creat pentru dialog și coordonare între miniștrii de interne din Europa Centrală.

Statele membre ale Forumului Salzburg sunt Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. În cadrul acestui format funcționează și un Grup al Prietenilor, din care fac parte statele din Balcanii de Vest și Republica Moldova, în calitate de partener. Platforma urmărește consolidarea cooperării în domenii precum poliția, managementul frontierelor, migrația ilegală și alte teme de afaceri interne, iar reuniunile ministeriale oferă un cadru de coordonare a pozițiilor și de promovare a intereselor comune la nivel european.