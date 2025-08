International Festivalul feroviar Alstom aduce în prim-plan 200 de ani de cale ferată modernă







Festvalul Alstom marchează un eveniment de proporții la uzina Alstom din Derby, Marea Britanie, unde mii de vizitatori celebrează bicentenarul căilor ferate moderne. „The Greatest Gathering”, considerat de organizatori cel mai mare festival feroviar din lume, reunește peste 140 de exponate istorice și tehnologii de ultimă generație, într-un gest simbolic care onorează trecutul și conturează viitorul mobilității sustenabile. Evenimentul se desfășoară între 1 și 3 august și include contribuții notabile ale angajaților români din cadrul companiei Alstom.

Desfășurat în premieră într-o locație închisă publicului de peste cinci decenii, festivalul feroviar organizat la uzina Litchurch Lane din Derby aduce în prim-plan o istorie industrială începută în 1825. Evenimentul marchează două secole de la inaugurarea liniei Stockton and Darlington , considerată nașterea căii ferate moderne, și este punctul culminant al seriei de manifestări „Railway 200”, derulate pe tot parcursul anului în Regatul Unit.

Festivalul a fost lansat de compania Alstom, lider global în domeniul transportului feroviar, cu scopul de a reuni, într-o singură expoziție, cele mai importante momente și inovații ale acestui sector. De la locomotive cu aburi istorice, până la trenuri de mare viteză actuale și prototipuri futuriste, „The Greatest Gathering” transformă Derby într-un epicentru al mobilității globale.

Cu peste 40.000 de vizitatori așteptați în doar trei zile, festivalul feroviar de la Derby se remarcă nu doar prin amploare, ci și prin componenta sa educațională. Expoziția include un spațiu dedicat științei și tehnologiei, STEM Hub, destinat familiilor și copiilor, conceput pentru a inspira viitoarele generații de ingineri.

Atracțiile includ 19 locomotive cu aburi, trenuri de mare viteză precum Pendolino sau Eurostar, dar și modele experimentale. O linie de testare de 1,4 km permite vizitatorilor să se plimbe cu trenuri diesel, electrice și cu abur. În plus, proiecția documentarului An Unlikely Fandom: The Impact of Thomas the Tank Engine și sesiunile de dezbateri completează oferta educativă și culturală a festivalului.

Importanța festivalului feroviar de la Derby depășește granițele Regatului Unit, având implicații la nivel european și internațional. Contribuția românească , atât prin expertiza tehnică, cât și prin proiectele de infrastructură din România. evidențiază poziția tot mai activă a țării în mobilitatea sustenabilă.

În prezent, Alstom derulează în România proiecte de electrificare și semnalizare feroviară, construiește trenuri pentru transportul public și dezvoltă metroul automatizat din Cluj-Napoca. Totodată, compania asigură mentenanța metroului bucureștean până în 2036. Astfel, România devine un actor cheie într-un ecosistem feroviar global aflat într-o continuă transformare.

Printre cei peste 86.000 de angajați ai Alstom la nivel global, zece români care lucrează în Derby contribuie activ la desfășurarea festivalului și dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Ala Borza, director de resurse umane pentru divizia globală de inginerie, a subliniat importanța prezenței românești în acest context: „Este un moment de mândrie profesională și o dovadă a rolului esențial pe care îl avem în industria europeană a transportului”.

Alături de ea, inginerul G. Sandor, stabilit în Derby din 2019, lucrează la testarea noilor modele de trenuri, iar Adina Basarim Soare, responsabilă cu instruirea inginerilor, contribuie de peste șapte ani la formarea generațiilor viitoare de specialiști. Experiențele lor reflectă implicarea românilor în transformarea mobilității feroviare din Marea Britanie.

Festivalul feroviar de la Derby nu este doar o celebrare istorică, ci o declarație de intenție pentru viitorul mobilității. Cu implicarea activă a specialiștilor români, evenimentul reconfirmă rolul strategic al României în reconfigurarea rețelelor de transport europene și în tranziția către un sistem feroviar mai verde, mai eficient și mai conectat, potrivit news.ro