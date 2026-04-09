Stellantis negociază cu Leapmotor pentru dezvoltarea unui SUV electric Opel

Grupul auto Stellantis poartă discuții avansate cu producătorul chinez Leapmotor pentru dezvoltarea în comun a unui SUV electric sub marca Opel. Modelul ar urma să folosească tehnologia companiei chineze și să fie produs la uzina Stellantis din Zaragoza, Spania, au declarat trei surse pentru Reuters.

La începutul acestui an, compania a anunțat o depreciere contabilă de aproximativ 25 de miliarde de dolari, după ce și-a redus planurile pentru vehicule electrice. Totuși, Stellantis încearcă să facă față concurenței tot mai mari din partea producătorilor chinezi, precum BYD, pe piața europeană și să crească gradul de utilizare al fabricilor sale din Europa.

Dacă acordul va fi finalizat, acesta ar putea ajuta Stellantis să reducă atât costurile, cât și timpul necesar pentru dezvoltarea unui nou model electric, în condițiile în care constructorul franco-italian își reorientează strategia către automobile hibride benzină-electric.

Stellantis a devenit partener al Leapmotor în 2023, după ce a cumpărat aproximativ o cincime din compania chineză. Cele două grupuri au înființat și o societate mixtă, Leapmotor International, care se ocupă de vânzarea și producția automobilelor Leapmotor în afara Chinei.

Noul model Opel ar urma să utilizeze aceeași arhitectură tehnică ca SUV-ul compact B10 al Leapmotor, care va fi asamblat tot la Zaragoza pentru piața europeană, începând din acest an, au declarat două dintre sursele menționate anterior. Producția SUV-ului Opel ar putea începe în 2028, cu un obiectiv de aproximativ 50.000 de vehicule pe an.

Leapmotor ar urma să furnizeze tehnologii și componente esențiale, inclusiv sisteme electronice și electrice, iar Opel să se ocupe de designul exterior al vehiculului. O parte importantă din dezvoltarea modelului ar putea avea loc în China, potrivit uneia dintre surse.

Negocierile pentru acest proiect, cunoscut sub numele de cod O3U, au început la sfârșitul anului 2025, iar un acord ar putea fi încheiat chiar în această lună. Stellantis a transmis într-un comunicat că poartă „discuții regulate” cu Leapmotor privind extinderea cooperării, fără să ofere alte detalii.

La rândul său, Leapmotor a confirmat că poartă discuții cu parteneri, inclusiv cu Stellantis, însă doar pentru furnizarea de componente dezvoltate intern, fără planuri de colaborare la nivel de platformă tehnologică. Compania chineză nu a oferit detalii despre proiectul Opel, despre calendarul producției sau volumul vizat.

Luna trecută, Leapmotor a anunțat că se așteaptă să înceapă producția de masă a automobilelor sale în Spania din octombrie, iar unele proiecte cu Stellantis se află deja în „stadii avansate de negociere”.

Potrivit uneia dintre surse, Stellantis a început și discuții preliminare cu Leapmotor pentru dezvoltarea unui model Alfa Romeo bazat pe aceeași arhitectură tehnică, care ar putea fi produs tot la uzina din Zaragoza, pentru a optimiza utilizarea capacităților de producție.

De asemenea, cele două companii au analizat și dezvoltarea altor modele bazate pe arhitectura Leapmotor, destinate automobilelor mai mici din segmentul A, care ar necesita o linie de producție diferită de cea utilizată în prezent la uzina din Zaragoza.

Deși compania a recunoscut că a supraestimat ritmul tranziției energetice și a redus investițiile în electrificare, vehiculele electrice rămân parte din strategia Stellantis, în special pe piața europeană.