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Călător lovit de tren în Gara de Nord. Nu se știe care este starea acestuia

Călător lovit de tren în Gara de Nord. Nu se știe care este starea acestuiaSursa foto: Inquam Photos
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Din cuprinsul articolului

Un incident feroviar a avut loc sâmbătă seara în Gara de Nord din București, unde o persoană a fost lovită de trenul internațional IRN 472, în momentul în care garnitura pleca de la linia 5. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs în jurul orei 18:30, în stația București Nord. Persoana a fost lovită de trenul internațional IRN 472, operat de CFR Călători, chiar în momentul plecării garniturii de la linia 5.

Intervenție a autorităților după accidentul feroviar din Gara de Nord

Reprezentanții administratorului infrastructurii feroviare au precizat că autoritățile competente au fost solicitate să intervină la fața locului pentru a efectua verificările necesare și pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

„La fața locului sunt așteptate autoritățile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis CFR SA.

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Nicio informație despre accidentul de tren

Deocamdată, nu au fost comunicate informații despre identitatea persoanei lovite de tren și nici despre starea acesteia.

De asemenea, nu au fost prezentate detalii privind circumstanțele în care persoana a ajuns în zona garniturii de tren în momentul plecării.

Traficul feroviar în Gara de Nord nu este afectat pe celelalte linii

Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, incidentul nu a perturbat circulația celorlalte trenuri din Gara de Nord.

Garniturile de tren care circulă pe celelalte linii ale stației București Nord își desfășoară activitatea în condiții normale, a mai comunicat compania.

Trenul internațional IRN 472 este operat de CFR Călători, iar incidentul s-a produs în timpul manevrei de plecare a garniturii de la linia 5.

Verificările autorităților urmează să clarifice modul în care s-a produs evenimentul și toate împrejurările care au dus la lovirea persoanei de către tren.

Până la stabilirea acestora, CFR SA nu a oferit alte detalii despre incident.

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