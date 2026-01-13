Haos în Gara de Nord. Întârzieri record și pasageri nemulțumiți

Gara București Nord se confruntă luni cu întârzieri semnificative ale mai multor trenuri, din cauza vremii severe care afectează rețeaua feroviară din mai multe regiuni ale țării, potrivit CFR Călători. Programul normal al sosirilor și plecărilor este perturbat, iar pasagerii trebuie să își ajusteze călătoriile în funcție de întârzieri.

Călătorii care se întorceau din Arad au fost printre cei mai afectați. Trenul IRN 11500, Arad – București Nord, care ar fi trebuit să ajungă la ora 7:29, a fost înregistrat cu o întârziere de 160 de minute. Aceeași problemă a fost raportată și pentru trenul internațional IRN 79, Budapesta-Keleti – București Nord, care a ajuns tot cu 160 de minute mai târziu decât era programat.

Pasagerii care călătoreau din Craiova au întâmpinat și ei dificultăți. Trenul RE 116112, operat de Softrans pe ruta Craiova – București Nord, a înregistrat o întârziere de 105 minute. Tot din Craiova, cursa RE 9910 a ajuns în Capitală cu 25 de minute întârziere.

În cazul trenurilor din Pitești, RE 9204, gestionat de CFR Călători și programat să ajungă la ora 10:21, a avut o întârziere de aproximativ o oră, afectând navetiștii care depind de această rută pentru deplasarea zilnică.

Și trenurile internaționale care veneau din Ungaria au fost afectate. IRN 473 Budapesta-Keleti – București Nord, programat să ajungă la ora 10:37, a sosit cu o întârziere de 25 de minute.

Problemele nu s-au limitat doar la sosiri. În ceea ce privește plecările din Gara București Nord, trenul RE 11631 către Brașov a pornit cu 85 de minute întârziere, în timp ce trenul R8121 a plecat cu 10 minute mai târziu decât ora stabilită inițial.

Întârzierile afectează atât pasagerii care călătoresc pentru navetă zilnică, cât și cei care călătoresc în scopuri de agrement sau afaceri. Autoritățile feroviare recomandă verificarea constantă a aplicațiilor oficiale și a site-urilor companiilor de transport pentru informații actualizate privind întârzierile și eventualele modificări de program.

În contextul vremii nefavorabile, operatorii feroviari monitorizează permanent traseele pentru a evita blocaje suplimentare și pentru a asigura siguranța călătorilor.