Rechinii sunt printre cele mai studiate animale marine, însă numeroase cercetări publicate în ultimii ani au demonstrat că multe dintre convingerile vechi despre aceste viețuitoare sunt greșite, potrivit BBC.

Departe de imaginea unor prădători care acționează exclusiv din instinct, unele specii au comportamente complexe, capacități cognitive surprinzătoare și adaptări biologice unice.

Cele peste 500 de specii de rechini care trăiesc astăzi în oceanele lumii ocupă habitate extrem de diferite, de la recife tropicale până la adâncimi de peste 2.000 de metri.

Studiile realizate de universități, institute marine și organizații dedicate conservării continuă să scoată la iveală informații care schimbă modul în care sunt înțeleși acești pești cartilaginoși.

Ani la rând, oamenii de știință au considerat că rechinii reacționează aproape exclusiv pe baza instinctului. Experimentele desfășurate în acvarii și centre de cercetare au demonstrat însă că numeroase specii sunt capabile să învețe din experiență și să își schimbe comportamentul atunci când situația o impune.

În timpul unor teste, rechinii au reținut trasee, au asociat anumite semnale cu hrana și au rezolvat sarcini simple după mai multe încercări.

Mai mult, unele specii și-au păstrat informațiile în memorie timp de luni întregi. Aceste rezultate indică faptul că sistemul lor nervos este mai sofisticat decât se credea, iar adaptarea rapidă la schimbările din mediul marin reprezintă unul dintre motivele pentru care rechinii au supraviețuit timp de sute de milioane de ani.

Cercetătorii consideră că aceste capacități îi ajută să găsească hrană mai eficient și să evite pericolele din habitatul lor.

Mult timp s-a crezut că rechinii sunt complet tăcuți. Cercetările recente au arătat însă că anumite specii pot produce sunete scurte, asemănătoare unor pocnituri, în anumite situații.

Fenomenul a atras atenția biologilor marini deoarece, până de curând, comunicarea rechinilor era asociată aproape exclusiv cu limbajul corpului, mișcările și semnalele chimice din apă.

Specialiștii încearcă acum să stabilească dacă aceste sunete reprezintă o reacție defensivă, un mijloc de avertizare sau o formă limitată de comunicare între indivizi.

Descoperirea este importantă deoarece deschide o nouă direcție de cercetare privind comportamentul social al rechinilor. Deși mecanismul exact prin care sunt produse aceste sunete nu este încă pe deplin înțeles, rezultatele sugerează că lumea acustică a oceanelor este mai complexă decât se credea.

Nu toate speciile înoată permanent în apă deschisă. Rechinii epoleți, întâlniți în special în apropierea Australiei și Noii Guinee, folosesc înotătoarele pentru a se deplasa pe fundul recifelor, într-un mod care amintește de mers.

Această adaptare le permite să pătrundă în bălți rămase între recife în timpul refluxului, acolo unde găsesc hrană inaccesibilă altor prădători. În plus, acești rechini pot rezista perioade relativ lungi în ape foarte sărace în oxigen, o performanță rar întâlnită în lumea peștilor.

Studierea acestor adaptări oferă informații importante despre modul în care vertebratele marine răspund la schimbările de mediu și la variațiile de temperatură sau oxigen. Cercetătorii consideră că această flexibilitate biologică explică succesul evolutiv al unor specii de rechini.

Rechinii folosesc simultan mai multe sisteme senzoriale pentru a localiza prada și pentru a se orienta. Pe lângă mirosul foarte fin, aceștia detectează vibrațiile produse în apă prin intermediul liniei laterale și percep câmpurile electrice generate de organisme vii cu ajutorul ampulelor lui Lorenzini.

Aceste organe speciale le permit să identifice chiar și prăzi ascunse sub nisip sau în zone cu vizibilitate redusă. Unele cercetări indică faptul că rechinii folosesc inclusiv câmpul magnetic al Pământului pentru orientare în timpul migrațiilor pe distanțe foarte mari.

Combinarea acestor sisteme transformă rechinii în unii dintre cei mai eficienți vânători din mediul marin. În același timp, aceste adaptări sunt studiate pentru a înțelege mai bine modul în care animalele navighează prin oceanele planetei.

Cercetătorii au analizat reacțiile unor rechini la diferite tipuri de vibrații și sunete, iar unele experimente au arătat că anumite frecvențe, inclusiv melodii de jazz, par să le provoace un răspuns mai calm decât muzica cu ritm alert.

Specialiștii subliniază însă că rezultatele sunt preliminare și nu înseamnă că rechinii „ascultă” sau apreciază muzica în același mod ca oamenii. Studiile urmăresc mai degrabă modul în care vibrațiile influențează comportamentul acestor animale.

Studii experimentale realizate în ultimii ani sugerează că unele specii sunt capabile să distingă între grupuri de obiecte cu număr diferit de elemente.

Această abilitate, întâlnită și la păsări, mamifere sau caracatițe, nu înseamnă că rechinii efectuează calcule matematice, ci că pot aprecia rapid diferențe cantitative. O astfel de competență poate avea avantaje importante în natură, ajutând animalele să aleagă grupuri mai mari de pradă sau să evalueze riscurile reprezentate de alți prădători.

Cercetătorii cred că această formă de procesare cognitivă este mai răspândită în regnul animal decât se presupunea și reprezintă o adaptare evolutivă valoroasă.

Descoperirea contribuie la schimbarea imaginii tradiționale despre rechini și evidențiază faptul că aceștia dispun de mecanisme cognitive mai sofisticate decât cele atribuite anterior.

Primele rude ale rechinilor au apărut cu peste 400 de milioane de ani în urmă, cu mult înaintea dinozaurilor. În tot acest interval, planeta a trecut prin cinci mari extincții în masă, iar rechinii au reușit să supraviețuiască tuturor. Secretul succesului lor constă în adaptabilitate.

De-a lungul evoluției, au ocupat aproape toate tipurile de habitate marine și au dezvoltat strategii diferite de hrănire, reproducere și supraviețuire.

Astăzi există specii de câțiva zeci de centimetri, dar și giganți precum rechinul-balenă, cel mai mare pește din lume. Istoria lor evolutivă reprezintă una dintre cele mai impresionante povești de succes din regnul animal și continuă să fie studiată pentru a înțelege mai bine mecanismele adaptării biologice.

Imaginea creată de filme și documentare spectaculoase nu reflectă întreaga diversitate a rechinilor. Din cele peste 500 de specii cunoscute, doar un număr foarte mic a fost implicat în atacuri asupra oamenilor.

Multe specii se hrănesc cu pești mici, crustacee, moluște sau chiar plancton. Rechinul-balenă și rechinul-pelerin, de exemplu, filtrează apa pentru a captura organisme microscopice și nu reprezintă un pericol pentru oameni.

Statisticile internaționale arată că incidentele sunt rare, iar oamenii provoacă anual incomparabil mai multe pierderi populațiilor de rechini prin pescuit excesiv și capturi accidentale. Specialiștii atrag atenția că percepția publică influențează negativ eforturile de conservare, deoarece multe specii sunt încă privite exclusiv prin prisma riscului pe care l-ar reprezenta.

Fiind prădători aflați în vârful lanțului trofic, rechinii contribuie la menținerea echilibrului ecosistemelor marine. Ei controlează populațiile altor specii și împiedică dezechilibrele care ar putea afecta recifele de corali, pajiștile marine și alte habitate sensibile.

Reducerea numărului de rechini poate avea efecte în lanț asupra întregului ecosistem, influențând inclusiv pescăriile de care depind comunități umane.

Din acest motiv, organizațiile internaționale promovează măsuri de protecție pentru speciile amenințate și limitează pescuitul în anumite regiuni. Conservarea rechinilor nu înseamnă doar protejarea unui singur grup de animale, ci și menținerea sănătății oceanelor, care joacă un rol crucial în reglarea climei și în susținerea biodiversității planetei.

În fiecare an sunt descrise comportamente noi și sunt descoperite specii necunoscute anterior. Tehnologiile moderne, precum etichetele satelitare, camerele subacvatice și analiza ADN-ului, permit cercetătorilor să urmărească migrațiile, reproducerea și relațiile dintre populațiile de rechini cu o precizie fără precedent.

Aceste informații ajută atât la înțelegerea evoluției lor, cât și la elaborarea unor măsuri de conservare adaptate fiecărei specii. Imaginea rechinului ca simplu prădător lasă treptat loc unei perspective mult mai complexe, bazată pe dovezi științifice.

Cu fiecare studiu nou, oamenii de știință descoperă că aceste animale sunt mai inteligente, mai adaptabile și mai importante pentru ecosistemele marine decât se credea în urmă cu doar câteva decenii.