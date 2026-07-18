Seria atacurilor de rechini continuă în Australia

Un scafandru în vârstă de 31 de ani a fost rănit după ce a fost atacat de un rechin sâmbătă dimineață în largul coastei statului australian Tasmania, potrivit poliției australiene și agenției Reuters.

Incidentul s-a produs în jurul orei 09:10, în zona Adventure Bay de pe insula Bruny, la aproximativ 50 de metri de țărm. Bărbatul a fost mușcat de ceea ce autoritățile cred că a fost un rechin din specia broadnose sevengill, cu o lungime estimată la aproximativ doi metri. Cazul atrage din nou atenția asupra numărului tot mai mare de incidente cu rechini în apele Australiei.

Potrivit inspectorului de poliție Darren Latham, victima a reușit să înoate până la țărm imediat după atac, unde a fost ajutată de ceilalți scafandri aflați în zonă.

Bărbatul a suferit răni la nivelul antebrațului, însă acestea nu îi pun viața în pericol. El a fost transportat cu elicopterul la spital și se află în stare stabilă.

Poliția a precizat că, după incident, rechinul nu a mai fost observat în zonă. Atacul s-a produs într-o regiune izolată din Tasmania, stat insular situat la aproximativ o oră de zbor de Melbourne. Aproximativ 40% din suprafața Tasmaniei este alcătuită din zone sălbatice sau arii naturale protejate.

Atacul din Tasmania este cel mai recent dintr-o serie de incidente înregistrate în ultimele luni în Australia.

În luna iunie, o femeie în vârstă de 35 de ani a fost grav rănită după ce a fost atacată de un rechin în apropierea orașului Sydney. Incidentul a determinat autoritățile să analizeze măsurile de siguranță aplicate pe plajele foarte frecventate.

Tot în iunie, un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un rechin în timp ce pescuia în largul coastei statului Australia de Vest.

Cu o lună înainte, un pescar de 39 de ani a murit în urma unui atac produs în zona Marii Bariere de Corali din statul Queensland. Cu doar o săptămână înainte de acel incident, un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, fusese ucis de un rechin în apropierea unei insule de lângă Perth.

La începutul anului, zeci de plaje de pe coasta estică a Australiei au fost închise temporar după ce patru atacuri de rechini au avut loc în decurs de numai două zile.

Specialiștii subliniază că întâlnirile dintre oameni și rechini continuă să fie rare din punct de vedere statistic. Totuși, datele analizate de Reuters din baza de date Australian Shark Incident Database indică o creștere treptată a numărului de incidente.

În ultimii zece ani, Australia a înregistrat în medie aproape 29 de incidente cu rechini anual, comparativ cu aproximativ 16 incidente pe an înregistrate în anii 2000. Evoluția este pusă pe seama mai multor factori, inclusiv creșterea activităților recreative pe mare și monitorizarea mai eficientă a incidentelor.

Autoritățile australiene continuă să le recomande înotătorilor, surferilor și scafandrilor să respecte avertizările locale și să evite intrarea în apă în condiții care pot crește riscul întâlnirii cu rechinii.