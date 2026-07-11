Taifunul Bavi se apropie de China. Aproape două milioane de oameni au fost evacuați

Autoritățile din China au evacuat sâmbătă peste 1,8 milioane de persoane înainte de sosirea taifunului Bavi, care se îndreaptă spre orașul Wenzhou din provincia Zhejiang. Furtuna a afectat deja Japonia, Taiwan și Filipine, unde ploile și vântul puternic au provocat victime și perturbări majore, relatează Reuters.

Autoritățile chineze au evacuat sâmbătă peste 1,8 milioane de persoane, în timp ce taifunul Bavi se apropie de coasta de est a țării. Furtuna a traversat anterior arhipelagul Sakishima din sudul Japoniei și a trecut prin apropierea nordului Taiwanului, unde a adus ploi torențiale și rafale puternice de vânt.

Deși Bavi și-a redus viteza de deplasare și a început să piardă din intensitate pe măsură ce înaintează peste ape mai reci, meteorologii avertizează că rămâne un fenomen periculos din cauza cantității foarte mari de umezeală transportate. Benzile de precipitații se întind pe o distanță comparabilă cu lungimea Franței.

Sâmbătă, la ora 08:08 GMT, taifunul se afla la aproximativ 200 de kilometri sud-est de orașul Wenling, în provincia Zhejiang, potrivit Centrului Național de Meteorologie. Vântul sufla cu rafale susținute de până la 144 km/h, echivalentul unui uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson. Meteorologii estimează că Bavi va ajunge pe uscat în apropierea orașului Wenzhou în cursul dimineții de duminică. Orașul are aproximativ 10 milioane de locuitori.

Presa de stat a anunțat că peste 1,7 milioane de persoane au fost evacuate din provincia Zhejiang, în timp ce alte peste 100.000 au fost evacuate din provincia învecinată Fujian.

China se confruntă deja cu efectele fenomenelor meteo extreme. În sudul și centrul țării, furtunile produse în această săptămână au provocat moartea a cel puțin 39 de persoane și au generat inundații importante.

Deși Japonia și Taiwanul nu au raportat decese provocate direct de taifun, efectele acestuia s-au resimțit puternic în ambele teritorii. În Filipine, 17 persoane și-au pierdut viața în urma ploilor torențiale generate de un muson de sud-vest intensificat de influența taifunului Bavi.

În Taiwan, pompierii au anunțat că 87 de persoane au fost rănite, cele mai multe după căderi de pe motociclete și biciclete sau după ce au fost lovite de obiecte purtate de vânt. În Japonia, peste 18.000 de locuințe și alte imobile de pe insula Okinawa au rămas fără energie electrică, iar zeci de zboruri au fost anulate, potrivit AFP.

Guvernul din Taiwan a evacuat peste 14.000 de persoane, în principal din zonele montane, ca măsură de precauție înainte de apropierea taifunului. Deși Bavi nu a atins uscatul în Taiwan, autoritățile au luat măsuri după ce prognozele indicau precipitații de aproape 1.000 de litri pe metru pătrat în anumite regiuni.

Cele mai multe evacuări au avut loc în nordul și estul insulei. Totodată, au fost anulate 920 de zboruri internaționale și toate cele 282 de zboruri interne, ceea ce a dus la suspendarea activității principalului aeroport internațional din Taoyuan.

Aproape toate orașele și județele din Taiwan au declarat zi liberă sâmbătă, fiind închise instituțiile publice și școlile care ar fi funcționat în weekend. Linia feroviară de mare viteză nord-sud a continuat să circule, însă cu un program redus. În cartierul Beitou din Taipei, rafalele de aproximativ 100 km/h au doborât copaci și au provocat creșterea nivelului râurilor.

După ce a lovit luni Guam și Insulele Mariane de Nord ca super-taifun, Bavi a fost retrogradat la categoria de taifun. Administrația Centrală de Meteorologie din Taiwan a anunțat că furtuna are acum vânturi susținute de 137 km/h și rafale de aproximativ 173 km/h, ceea ce indică o slăbire a intensității.

Cu toate acestea, instituția avertizează că nordul Taiwanului se poate confrunta în continuare cu „ploi extrem de torenţiale”, iar valurile pot ajunge până la 10 metri înălțime.

Meteorologii atrag atenția că încălzirea oceanelor favorizează intensificarea furtunilor tropicale și crește cantitatea de umiditate disponibilă pentru precipitații abundente. Potrivit observatorului european Copernicus Marine, oceanele au înregistrat recent cea mai caldă lună iunie măsurată vreodată, pe fondul fenomenului El Niño și al schimbărilor climatice.