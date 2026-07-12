China, lovită de taifunul Bavi. Peste 1,8 milioane de persoane au fost evacuate

Taifunul Bavi a atins sâmbătă seara coasta estică din China, unde autoritățile au evacuat preventiv aproape două milioane de persoane. După intrarea pe uscat, fenomenul meteorologic și-a redus intensitatea și a fost reclasificat duminică dimineață drept furtună tropicală puternică, în timp ce continuă să avanseze spre interiorul țării, potrivit postului public CCTV.

Bavi, care înainte traversase nordul Taiwanului și insulele izolate din sudul Japoniei, a ajuns sâmbătă, în jurul orei 23:20, ora locală, în provincia Zhejiang, potrivit observatorului meteorologic provincial.

Duminică, în jurul orei 05:00, ora locală, agenția meteorologică din China a anunțat că „intensitatea sa a scăzut, transformând taifunul într-o furtună tropicală puternică”, al cărei centru se afla în apropierea orașului Yiwu, cu vânturi de forța 11, de aproximativ 108 km/h.

În cursul nopții, fenomenul a lovit mai întâi orașul de coastă Yuhuan, iar aproximativ 20 de minute mai târziu a ajuns în Yueqing.

Potrivit unui jurnalist al postului public CCTV, această localitate „a fost lovită de vânturi puternice şi ploi torenţiale, care au provocat inundaţii rapide şi smulgerea copacilor de pe marginea drumurilor”, iar după trecerea taifunului „ploaia a continuat fără încetare, litoralul fiind măturat de ploi torenţiale”.

Autoritățile provinciale au emis avertizări privind ploile abundente, riscul de inundații rapide, creșterea nivelului apelor și posibile întreruperi ale căilor de comunicație. Până în prezent, presa locală nu a relatat despre victime sau pagube materiale.

Agenția meteorologică din China estimează că Bavi se va deplasa spre nord-vest, urmând să slăbească treptat pe măsură ce avansează spre interiorul Chinei. Marți ar urma să ajungă în Marea Galbenă, unde se va transforma treptat într-un ciclon extratropical.

Provinciile Zhejiang, Fujian, Anhui și Jiangsu sunt așteptate să se confrunte cu ploi torențiale până luni dimineață.

În provincia Zhejiang, peste 1,7 milioane de persoane au fost evacuate preventiv. Tot aici au fost suspendate cursurile, activitatea profesională, transporturile și activitățile desfășurate în aer liber. De asemenea, peste 400 de zboruri și zeci de curse feroviare au fost anulate încă de sâmbătă.

Locuitorii din zonele de coastă și-au protejat locuințele și magazinele, întărind obloanele metalice cu lemn și lipind bandă adezivă pe ferestre, potrivit imaginilor difuzate de CCTV.

Alte peste 130.000 de persoane au fost evacuate în provincia Fujian, iar aproximativ 34.000 au fost mutate din zonele de coastă și din regiunile considerate cu risc ridicat din Shanghai.

Mai la nord, în Beijing, ploile torențiale au determinat evacuarea a peste 100.000 de persoane, potrivit guvernului capitalei. Totodată, autoritățile au mărit debitul de evacuare al barajului Miyun pentru a reduce riscul producerii unor inundații.

În sudul și centrul Chinei, fenomenele meteorologice extreme au provocat deja în această săptămână moartea a cel puțin 39 de persoane. Totodată, zeci de râuri au ieșit din matcă, iar un baraj a fost distrus.

Sâmbătă, Bavi a adus ploi abundente și vânt puternic în Taiwan. Peste 14.000 de persoane au fost evacuate, numeroase magazine au fost închise, sute de zboruri au fost anulate, iar peste 170.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.

După ce a traversat Guam și Insulele Mariane de Nord, unde a avut intensitatea unui super-taifun, Bavi a fost retrogradat la rangul de taifun.

Administrația Centrală de Meteorologie din Taiwan a anunțat că sâmbătă vânturile susținute au scăzut la 137 km/h, cu rafale de aproximativ 173 km/h, precizând că fenomenul își pierde treptat din intensitate, dar a avertizat asupra unor episoade de „ploaie extrem de torenţială” în nordul insulei.

Potrivit specialiștilor, încălzirea oceanelor favorizează intensificarea furtunilor tropicale și crește cantitatea de umiditate disponibilă pentru precipitații abundente.

Observatorul european Copernicus Marine a anunțat că oceanele au înregistrat cea mai caldă lună iunie observată până acum, pe fondul efectelor combinate ale fenomenului El Niño și ale schimbărilor climatice.

În Filipine, bilanțul alunecărilor de teren și al altor incidente provocate de ploile torențiale a crescut la 18 morți. Aproape 11.000 de persoane au fost evacuate, iar zeci de porturi au rămas închise.

În Japonia, peste 18.000 de gospodării și alte obiective au rămas fără energie electrică pe insula Okinawa, iar zeci de zboruri au fost anulate.