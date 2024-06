International Președintele Braziliei, Lula da Silva, alt mare prieten al lui Putin







Președintele brazilian de extremă stânga Lula da Silva, fost condamnat penal pentru corupție, nu va participa la reuniunea din Elveția privitoare la Ucraina din cauză că Rusia nu va fi prezentă. El va trimite doar un diplomat la confetința despre pacea dintre Rusia și Ucraina, potrivit O Globo.

Lula da Silva, aliat al lui Putin?

Președintele Luiz Inácio Lula da Silva urmează s-o aleagă pe ambasadoarea Braziliei în Elveția, Cláudia Fonseca Buzzi, pentru a-l reprezenta la reuniunea convocată de elvețieni pentru a discuta sfârșitul războiului dintre Ucraina și Rusia, la mijlocul acestei luni. Întrucât președintele rus, Vladimir Putin, nu a fost invitat la eveniment, Lula nu va participa la reuniunea la care vor participa aproximativ 100 de țări.

Potrivit unor interlocutori ai guvernului, Lula nu intenționează să predea sarcina unor membri din primul eșalon al guvernului, precum ministrul relațiilor externe, Mauro Vieira, sau consilierului pentru afaceri internaționale de la Palatul Planalto, Celso Amorim. Ideea este să fie trimis cineva pentru a fi prezent, dar fără mandat pentru a lua decizii.

Potrivit unor apropiați ai lui Lula, trimiterea diplomatei va depinde de faptul dacă organizatorii Summit-ului vor permite țărilor să fie reprezentate de ambasadorii lor. Inițial, ei spuneau că invitația era doar pentru șefii de stat sau de guvern.

Zelenski a criticat decizia Braziliei

Poziția lui Lula a fost criticată săptămâna trecută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Într-un interviu acordat unor jurnaliști din America Latină, inclusiv de la „O Globo”, liderul ucrainean a pus sub semnul întrebării ceea ce a numit drept prioritizarea Braziliei și alianța cu Rusia. Ca răspuns, Itamaraty (denumire sub care mai este cunoscut Ministerul Relațiilor Externe al Braziliei, ca urmare a numelui purtat de clădirea în care își are sediul; n. trad.) a declarat că nu există un angajament al guvernului brazilian față de niciuna dintre părți.

Celso Amorim a declarat că Brazilia respectă suferința poporului ucrainean. El a susținut participarea tuturor părților implicate, Ucraina și Rusia, argumentând că doar astfel va fi posibil un dialog.

Poziția Braziliei este aceeași cu cea a Chinei: Brazilia și Beijingul nu cred într-un acord de pace fără participarea rușilor.

Brazilia, poziție similară cu cea a Chinei comuniste

În urmă cu aproximativ zece zile, Brazilia și China au prezentat o propunere comună pentru negocierile de pace cu participarea Rusiei și Ucrainei. Înțelegerea a fost semnată după o întâlnire la Beijing dintre consilierul special al lui Lula și ministrul de externe al Chinei, Wang Yi.

În declarație, a fost clar că, pentru Brazilia și China, Rusia nu poate fi lăsată în afara negocierilor pentru rezolvarea conflictului. Cele două țări fac apel la părțile în conflict să respecte trei principii care să permită începerea negocierilor: nicio extindere a câmpului de luptă, nicio escaladare a luptelor și nicio inflamare a situației de către vreo parte.

Lula la G-7

De la începutul războiului, atât Brazilia fostului președinte Jair Bolsonaro, cât și cea a președintelui Luiz Inácio Lula da Silva au primit critici pentru că se pronunță împotriva sancțiunilor economice aplicate Rusiei. Argumentul este acela că Brazilia nu urmează sancțiuni unilaterale, ci mai degrabă pe cele care sunt aprobate multilateral, în cadrul Națiunilor Unite.

Săptămâna trecută, Lula și-a confirmat participarea la Summit-ul G-7, grup care include principalele puteri industriale ale lumii. Evenimentul va fi prezidat de premierul italian, Giorgia Meloni, și va avea loc între 13 și 15 iunie în orașul Puglia, din sud-estul Italiei.

(Articol de Eliane Oliveira, Brasilia; Traducerea: Iulia Baran, RADOR RADIO ROMANIA)