Liderul conservator Flávio Bolsonaro a fost somat de Poliția Federală să-și predea pașaportul în termen de 24 de ore, imediat după ce candidatul de extremă stânga Lula da Silva și-a provlamat victoria în urma unei decizii extrem de controversate de prelungire a votului, scrie GatewayPundit.com.

Ordinul a fost emis de controversatul judecător al Curții Supreme, Alexandre de Moraes, implicat în diverse dosare politice, printre care cel al tatălui actualului candidat, fostul președinte Jair Bolsonaro.

Moraes susține că ar exista riscul ca Flavio Bolsonaro să fugă în străinătate pentru a evita urmărirea penală.

Președintele Lula, prietenul dictatorilor, și politicianul devenit judecător Moraes vor să-l închidă pe Flavio Bolsonaro împreună cu tatăl său, Jair Bolsonaro. Infracțiunea lor pare să fi fost îndrăzneala de a li se opune la alegeri și de a-i forța pe comuniști să facă comită fraude electorale.

Decizia a venit la mai puțin de 24 de ore de la alegerile controversate câștigate de fostul condamnat pentru corupție Lula da Silva după ce a prelungit printr-o mișcare a cărei legalitate a fost extrem de contestată votul.

Președintele de extremă stânga Lula da Silva, aflat la al patrulea mandat, la fel ca prietenul său Vladimir Putin, l-a chemat pe avocatul său personal și judecătorul brazilian Christiano Zanin să țină secțiile de votare deschise încă două ore.

Conservatorul Flavio Bolsonaro a cerut anularea rezultatelor alegerilor prezidențiale de duminică în Brazilia.

Flavio Bolsonaro a vorbit după ce au fost anunțate rezultatele, numind-ule „invalide” și declarând că Lula i-a furat alegerile.

Așa că acum, politicianul comunist Alexandre Moraes, făcut între timp judecător la Curtea Supremă, vrea să-l închidă pe Flavio Bolsonaro.

Reamintim că Lula da Silva l-a arestat pe fostul lider pro-american Jair Bolsonaro după alegerile anterioare și l-a condamnat într-un proces controversat.

Regimul lui Lula da Silva s-a asigurat că niciun judecător numit de fostul președinte Bolsonaro nu va face parte din complet, potrivit Associated Press.

Raportorul pe acest caz a fost Alexandre de Moraes. Este un fost politician, implicat în mușamalizarea cazurilor de violență ale poliției și cel care a decis cenzurarea de tip totalitar a rețelelor sociale din Brazilia, intrând în conflict cu Elon Musk. Este un partizat al fostului condamnat pentru corupție Lula Da Silva.

Completul este condus de Cristiano Zanin, avocatul actualului președinte de extremă stânga Luiz Ignacio Lula da Silva. S-a implicat și în coordonarea campaniei prezidențiale a acestuia și a făcut parte din așa-numitul cabinet de tranziție. Apoi Lula și-a numit omul de încredere la Curtea Supremă.

Un al treilea membru al completului este Cármen Lúcia Antunes Rocha, numită la curtea supremă tot de Lula da Silva. O apropiată a președintelui care votează mereu la fel cu Alexandre de Moraes.

Al patrulea membru al completului care l-a judecat pe Bolsonaro este un alt politician de extremă stânga, Flavio Dino, care a trecut de la Partidul Comunist la cel Socialist pentru a fi numit ministru al Justiției de Lula. Ulterior, tot actualul președinte l-a numit la Curtea Supremă.

Al cincilea membru al completului, care a votat contra condamnării lui Bolsonaro, este singurul care nu are legături strânse cu Lula. Este vorba despre Luiz Fux, urmașul unei familii de evrei din România, numit la Curtea Supremă de fosta președintă a Braziliei Dilma Rousseff.