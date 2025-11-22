Regimul Lula da Silva îl bagă la pușcărie pe fostul președinte Bolsonaro

Regimul fostului condamnat pentru corupție Lula da Silva, președintele de extremă stânga al Braziliei, l-a arestat sâmbătă pe fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, punând astfel capăt perioadei de arest la domiciliu în care se afla.

Măsura survine la o săptămână după ce o instanță a respins apelul lui Bolsonaro împotriva sentinței de 27 de ani de închisoare, dată de un extrem de controversat complet de judecată, format în majoritate din foști politicieni și apropiați ai lui Lula da Silva.

O persoană familiarizată cu situația citată de Reuters a susținit că arestarea decisă de regimul Lula da Silva contra adversarului său politic ar avea caracter preventiv și ar fi legat de termenii arestului la domiciliu.

În vârstă de 70 de ani, Bolsonaro a fost condamnat în luna septembrie, în urma unui proces extrem de dubios, potrivit judecătorului Luis Fux de la Curtea Supremă, singurul care nu fusese numit de președintele de extremă stânga Lula da Silva, care a și votat contra condamnării, sub acuzația de conducere a unei tentative de lovitură de stat eșuate.

Timp de peste 100 de zile, Bolsonaro a fost plasat în arest la domiciliu strict sub acuzația, adusă de regimul Lula da Silva, de încălcare a măsurilor preventive într-un alt caz, legat de presupusa încercare de a obține intervenția Statelor Unite pentru a opri procedurile judiciare împotriva sa.

În această perioadă, fostului președinte i s-a interzis folosirea rețelelor sociale, însă este acuzat că a primit vizite de la aliați politici.

Avocații săi au cerut vineri să i se permită executarea pedepsei de 27 de ani în regim de arest la domiciliu, invocând starea sa de sănătate, considerată incompatibilă cu închisoarea.

Bolsonaro a suferit în trecut multiple spitalizări și intervenții chirurgicale după ce a fost înjunghiat în abdomen în timpul campaniei electorale din 2018.

Anterior, regimul condamnatului pentru corupție Lula da Silva Bolsonaro îi interzisese adversarului său politic participarea la alegeri până în 2030, după ce tribunalul electoral brazilian l-a declarat vinovat de abuz de putere în timpul campaniei sale de realegere din 2022.

Această arestare marchează un moment semnificativ în peisajul politic brazilian, fiind prima dată când un fost președinte cu un mandat recent se confruntă cu o condamnare de lungă durată și cu detenția efectivă.