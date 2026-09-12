TAROM a introdus, sâmbătă, în flota sa prima aeronavă Boeing 737 MAX 8, care a primit numele celebrului antrenor român Mircea Lucescu. Avionul are 189 de locuri și urmează să opereze zboruri către Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Noua aeronavă a fost preluată de la producătorul Boeing, din Seattle, Statele Unite ale Americii, de echipajele și specialiștii tehnici ai TAROM. Avionul a ajuns în România pe 8 septembrie, după un traseu în două etape.

„Sunt la Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Otopeni, unde are loc prezentarea şi inaugurarea primei aeronave Boeing 738 Max 8 din flota Tarom, care a fost botezată cu numele legendarului «Mircea Lucescu». Aeronava a fost preluată direct de la Boeing, din Seattle, Statele Unite ale Americii, de echipajele şi specialiştii tehnici TAROM şi adusă de aceştia acasă, în România, pe 8 septembrie”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu.

Boeing 737 MAX 8 este o aeronavă de generație nouă, echipată cu motoare CFM LEAP-1B. Avionul are o capacitate de 189 de pasageri și poate atinge o viteză maximă de 850 de kilometri pe oră.

Potrivit informațiilor prezentate despre aeronavă, modelul are un consum redus de combustibil și o autonomie de până la aproximativ 6.400 de kilometri. De asemenea, acesta este cu 50% mai silențios și produce cu 20% mai puține emisii de dioxid de carbon, comparativ cu generațiile anterioare, conform datelor comunicate.

Compania aeriană a explicat motivul pentru care prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 a primit numele lui Mircea Lucescu. TAROM consideră că valorile asociate carierei antrenorului se potrivesc cu direcția de dezvoltare a companiei.

„performanţa, disciplina, perseverenţa şi încrederea sunt valori care definesc cariera unuia dintre cei mai importanţi antrenori români şi care, deloc întâmplător, se potrivesc cu direcţia pe care TAROM şi-o asumă odată cu această nouă etapă”.

Noul Boeing 737 MAX 8 va fi folosit pentru curse către Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Introducerea avionului în flota TAROM face parte din planul companiei de modernizare a aeronavelor și de înlocuire a unor modele mai vechi.

TAROM își propune să își înnoiască flota cu patru aeronave Boeing 737. Pentru a face loc noilor avioane, compania a vândut patru aeronave vechi.

TAROM a anunțat că în luna septembrie este așteptată și următoarea aeronavă Boeing 737 MAX 8. Aceasta va purta numele unei alte personalități marcante din sportul românesc, Ivan Patzaichin.