Schimbări la TAROM pentru unii pasageri

Compania TAROM anunță că facilitează accesul pasagerilor cu mobilitate redusă la serviciile de asistență, oferind posibilitatea de a solicita online, gratuit, sprijinul cu scaun rulant. Cererea poate fi transmisă atât în momentul rezervării biletului, cât și ulterior, prin intermediul secțiunii „Rezervarea mea” / „Manage My Booking”.

Potrivit companiei, pasagerii pot selecta direct online tipul de asistență necesar, în funcție de nivelul de mobilitate și de dificultățile întâmpinate pe durata deplasării prin aeroport.

Una dintre opțiunile disponibile este codul WCHR, destinat persoanelor care pot merge singure și pot utiliza scările aeronavei, dar au nevoie de ajutor pentru parcurgerea unor distanțe mai mari în terminal.

„În acest caz, asistenţa cu scaun rulant este oferită în terminal şi până la sau de la aeronavă”, precizează TAROM.

Cea de-a doua categorie este WCHS, destinată pasagerilor care se pot deplasa fără ajutor până la locul din avion, însă nu pot urca sau coborî scările aeronavei. În această situație, serviciul presupune acordarea asistenței cu scaun rulant în terminal și până la aeronavă sau de la aeronavă către terminal, precum și sprijin la urcarea și coborârea scărilor.

Pentru ca personalul companiei și al aeroportului să poată pregăti serviciile necesare, TAROM recomandă ca solicitarea să fie transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte de ora programată pentru plecare.

„Ne dorim ca fiecare pasager TAROM să îşi poată organiza călătoria în condiţii de siguranţă. Posibilitatea de a solicita online, încă din etapa rezervării, tipul de sprijin necesar le oferă pasagerilor cu mobilitate redusă mai multă claritate şi predictibilitate. Este un pas firesc pentru a face călătoria mai uşor de gestionat, încă de la rezervarea biletului”, a declarat Isabela Leca, director comercial al TAROM.

Compania precizează că, în cazul altor forme de asistență specială sau al pasagerilor care trebuie să călătorească împreună cu anumite echipamente medicale, este necesar contactul prealabil cu TAROM.

Pasagerii trebuie să comunice din timp nevoile specifice, astfel încât măsurile necesare să poată fi stabilite înaintea zborului.