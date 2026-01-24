Investiții „sigure”, pierderi uriașe. Cum au fost atrași peste 2.000 de investitori într-o schemă Ponzi

Un director executiv al unei companii financiare americane și-a recunoscut miercuri, în fața autorităților federale, că a orchestrat o schemă de tip Ponzi de amploare, care a dus la pierderi totale estimate la peste 380 milioane de dolari pentru mai mult de 2.000 de investitori din Statele Unite.

Conform comunicatelor oficiale ale procurorilor federali și materialelor de presă publicate în urma audierii, fondurile investite de clienți au fost utilizate parțial pentru acoperirea unor plăți inițiale către investitori anteriori, dar și pentru achiziții personale costisitoare, inclusiv iahturi, proprietăți de lux și alte cheltuieli considerate nelegate de obiectivele de investiții inițiale.

O schemă Ponzi este un tip de fraudă financiară în care profiturile promise investitorilor nu provin din câștiguri reale, ci din fondurile depuse ulterior de alți investitori.

În cele mai multe cazuri, persoana sau entitatea care promovează schema folosește noii bani pentru a plăti câștigurile clienților existenți, alimentând astfel aparența de profitabilitate a investiției.

În timp, schema devine nesustenabilă și se prăbușește atunci când nu mai există suficienți investitori noi pentru a susține plățile promise. Acest tip de fraudă a fost numit după Charles Ponzi, care l-a popularizat în secolul al XX-lea.

În cazul descris mai jos, Procuratura Statelor Unite a clasificat modul de operare al rețelei financiare condus de Todd Burkhalter drept o schemă Ponzi amplă și premeditată, desfășurată pe o perioadă îndelungată și cu impact semnificativ asupra investitorilor.

Todd Burkhalter, în vârstă de 54 de ani, este fondatorul și directorul executiv al Drive Planning LLC, o firmă de consultanță financiară cu sediul în Alpharetta, statul Georgia, SUA.

Firma opera sub promisiunea de a oferi oportunități de investiții „ușoare și simple” prin intermediul unor fonduri și produse financiare cu randamente garantate, inclusiv printr-un program intitulat „Credit de accelerare imobiliară” sau „Fond imobiliar cu retragere numerară”.

Documentele oficiale ale procuraturii și relatările din presă arată că Burkhalter a promovat aceste produse ca fiind susținute de active imobiliare reale și de relații cu dezvoltatori imobiliari importanți, atrăgând astfel investiții semnificative din partea publicului larg, inclusiv din conturi de economii și pensii.

Metoda de recrutare și promisiunile făcute

Procurorii federali au declarat că Burkhalter a spus potențialilor investitori că investițiile erau „ușoare și simple” și că aceste fonduri erau folosite pentru a finanța credite ipotecare și alte proiecte imobiliare sigure, cu returnări periodice ridicate.

Promisiunile includeau garantarea unei creșteri de până la 10% la fiecare trei luni prin intermediul unui mecanism de tip „bridge loan” oferit de fondul REAL.

În cazul fondului CORE, investitorilor li s-a spus că aceștia vor primi „100% venit pasiv din impozite pe creanțe”, cu aceeași rentabilitate de 10% la fiecare șase luni sau o rată anualizată de aproximativ 22%, pentru o perioadă de până la trei ani.

Sumele implicate și utilizarea fondurilor

Autoritățile federale au estimat că, în perioada septembrie 2020 — iunie 2024, Burkhalter și Drive Planning au atras peste 380 milioane USD de la investitori. Această sumă a fost folosită pentru:

Plăți către investitori anteriori pentru a părea că randamentele sunt generate de activitatea de investiții reală. Achiziții personale de lux de către Burkhalter, inclusiv:

un iaht evaluat la aproximativ 2 milioane USD,

un apartament de lux în Cabo San Lucas, Mexic, cu valoare de aproximativ 2.1 milioane USD,

vehicule de lux și alte bunuri considerabile.

Investițiile „asigurate” de imobiliare sau alte active tangibile au fost descrise ulterior de autorități ca fiind susținute de documente false sau complet fabricate, inclusiv „fișe de garanții” care pretindeau existența unor proprietăți ce nu făceau parte din portofoliul Drive Planning.

Documente și tactici folosite pentru a convinge investitorii

Investitorilor li s-a spus că fondurile lor erau „colateralizate” de active imobiliare, iar materiale de promovare includeau documente ce conțineau liste de proprietăți considerate garanții.

Ulterior, ancheta a relevat că multe dintre aceste liste vizau proprietăți inexistente sau fără legătură cu Drive Planning.

Exemplul unei astfel de practici frauduloase constă în folosirea unor denumiri și promisiuni atrăgătoare, cum ar fi „venit pasiv 100% garantat” sau „10% return la fiecare trei luni”, fără suport real în documentele financiare ale companiei.

Pe lângă utilizarea capitalului investit pentru plăți „Ponzi” către investitori anteriori, ancheta a arătat că Burkhalter a folosit sume semnificative pentru finanțarea propriului stil de viață:

charterarea de avioane private;

cheltuieli de ordinul sute de mii de dolari pentru bijuterii, haine și tratamente personale;

acoperirea unor cheltuieli legale personale, inclusiv onorarii ale avocaților participanți la litigii familiale și alte obligații financiare.

Cea mai surprinzătoare parte a anchetei a fost descoperirea faptului că Drive Planning a investit fonduri ale investitorilor inclusiv în înțelegeri de marketing semnificative.

De exemplu, firma a plătit 400.000 USD pentru publicitate în cadrul stadionului Tropicana Field, terenul echipei de baseball Tampa Bay Rays, unde numele companiei a apărut în zona din spatele plăcii principale.

În acel context, o fotografie distribuită de Burkhalter în 2024 de pe transmisia unui meci între Tampa Bay Rays și Chicago Cubs arăta publicitatea „Drive Planning” în spatele zonei de acțiune principală.

Conform relatărilor din presa locală, ulterior echipa a fost nevoită să returneze jumătate din suma plătită ca parte a unui acord judiciar.

Inițierea investigației

Procesele federale și plângerea penală au început după ce Securities and Exchange Commission (SEC) a deschis o investigație civilă în martie 2024, vizând sedii și practici ale Drive Planning.

Comunicările oficiale SEC indică că autoritatea a obținut un ordin judiciar preliminar și a cerut înghețarea activelor companiei și a persoanelor fizice conexe, inclusiv a lui Burkhalter, pentru a limita mișcările fondurilor în scopul protejării investitorilor până la soluționarea cazului.

Pedeapsa și procedurile judiciare

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorii federali americani vor recomanda o pedeapsă de aproximativ 17 ani și jumătate de închisoare pentru Todd Burkhalter, conform relatărilor presei și oficialităților judiciare.

Data exactă a audierii pentru stabilirea pedepsei nu fusese încă stabilită la momentul publicării relatărilor inițiale.

Un alt executiv al Drive Planning, David Bradford, fost director operațional, și-a recunoscut vinovăția în decembrie 2025 pentru conspirație de fraudă prin transfer electronic. Sentința sa este programată pentru 17 martie 2026, conform comunicărilor presei și documentelor judiciare.

Procurorii au subliniat că majoritatea investitorilor au pierdut sume semnificative și este puțin probabil ca toate pierderile să fie recuperate integral, în pofida eforturilor unui administrator judiciar în instanță de a recupera activele implicate în schema frauduloasă.

Cazul Todd Burkhalter reprezintă una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria statului Georgia, având un impact semnificativ asupra mii de investitori și ridicând semne de întrebare asupra practicilor de reglementare și supraveghere a firmelor de consultanță financiară. Ancheta și procedurile judiciare continuă, iar autoritățile americane urmăresc atât sancțiunile penale, cât și posibilitatea recuperării unor sume pentru investitori