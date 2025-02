Monden Suferința ascunsă a Mariei Popovici. A ținut-o departe de publicul ei







Maria Popovici apare mereu cu zâmbetul pe buze și are grijă să îi binedispună pe cei din jurul ei. La show-urile pe care le are, fosta parteneră a lui Mincu are parte de toată susținerea publicului. Dincolo de scenă, ea a trecut printr-o adevărată dramă și a ales să își țină suferința departe de public.

Maria Popovici a trecut printr-un coșmar

Recent, șatena a trecut printr-o despărțire și a decis să nu ascundă acest lucru. După separarea de Alexandru Minculescu, Maria Popovici și-a schimbat viața complet și a expus detalii importante din viața ei.

Ea a mărturisit că nu i-a fost niciodată infidelă soțului ei, spulberând astfel toate zvonurile legate de divorțul lor. Înainte de această experiență, Maria Popovici s-a confruntat cu pierderea fratelui ei.

Și-a pierdut fratele mai mare

Recent, ea a mărturisit că și-a pierdut fratele mai mare. Cu 21 de ani mai mare decât fosta concurentă de la iUmor, acesta s-a stins în 2018. Din acest motiv, Maria Popovici a trecut prin momente extrem de dificile.

„Am avut un frate care, din păcate, în 2018 a murit. Și asta e o chestie prin care am trecut, care a fost foarte grea. Nu prea am vorbit despre chestia asta. Cred că e prima oară când o spun”, a povestit ea la podcastul lui Jorge.

Fratele fostei concurente de la iUmor a dus o luptă dură cu boala, însă organismul lui a cedat.

„Era frate doar de tată, era mai mare ca mine cu 21 de ani, s-a îmbolnăvit și, din păcate, nu a rezistat acelei boli și a decedat. A fost un lucru foarte greu, pentru familia noastră. A fost un moment greu care a fost și ăla de procesat de trecut prin acea durere, cu toții a trebuit să trecem. A fost un lucru greu și șocant”, a mai spus actrița de comedie.

Maria Popovici și-a schimbat viața complet

După despărțirea de fostul ei partener, actrița de comedie și-a schimbat complet viața. Maria Popovici a pierdut câteva kilograme și a optat pentru o schimbare de look.