Monden Maria Popovici, de nerecunoscut după divorț. A înflorit după despărțire







Maria Popovici, după divorțul de soțul ei, Mincu, a trecut prin câteva transformări radicale. Actrița a slăbit considerabil după ce a făcut criolipoliză cu aparatul original pentru a elimina depozitele adipoase.

Maria Popovici a slăbit opt kg

Maria Popovici a divorțat de soțul ei, după o căsnicie care a durat șase ani. Se pare că-i priește divorțul, ca dovadă că arată impecabil după ce a scăpat de opt kg.

Maria Popovici a povestit că „mai întâi îți trebuie voință și perseverență pentru a ajunge la rezultatele pe care ți le propui (...). Pentru mine, a fost deosebit de important faptul că am mers la clinică și că am găsit acolo profesioniștii care să înțeleagă exact ceea ce am nevoie și să îmi explice tot ce urma să fac și cum mă va ajuta”.

Maria Popovici a slăbit opt kg. Sursa foto: Facebook

Câștigătoarea de la „iUmor”, despre cum scapă de celulită

Maria Popovici a explicat, de asemenea, cum a reușit să slăbească: „Am făcut criolipoliză cu aparatul original pentru a elimina depozitele adipoase. (…) Indiferent cât de mult slăbești, te ajută să păstrezi elasticitatea pielii și sa obții o formă frumoasă”.

Actrița a mai spus că pe lângă tratamentul făcut, „am observat că, oricând merg la tratamentele de înfrumusețare înainte de o zi de sală, transpir de 3 ori mai mult la antrenamente, deci elimin frumos apa reținută și astfel scap mai repede de celulită”.

Maria Popovici nu crede în diete

Actrița a spus că nu prea crede în diete și nu recomandă să țină oamenii diete după ureche. Ce poți face este să „mănânci sănătos și da, sportul mă ajută foarte mult. Mă antrenez pentru semi-maraton, nu știu dacă o să și reușesc, dar vă anunț. Eu alerg de când aveam 16 ani, dar în ultima vreme am încercat să-mi depășesc limita cumva”.

Reamintim că Maria a câștigat concursul „iUmor”. „Acum mai bine de trei ani, când am terminat cu iUmor, am fost șocată, pentru că nu mă așteptam la impactul pe care l-a avut pe Facebook, am găsit o dată 4 000 de notificări și m-am speriat”, a declarat actrița pentru Cancan.ro.