Bucureștiul a fost scena unei acțiuni de amploare desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă de către polițiștii Brigăzii Rutiere în colaborare cu inspectorii Registrului Auto Român. Echipajele mixte au ieșit pe marile bulevarde pentru a verifica starea tehnică a vehiculelor aflate în trafic, urmărind identificarea mașinilor care prezintă defecțiuni periculoase sau modificări neconforme care pun în pericol siguranța rutieră.

Verificările efectuate în cadrul acestei acțiuni nocturne s-au concentrat pe aspecte tehnice critice pentru siguranța traficului și protecția mediului. Inspectorii au analizat funcționarea sistemului de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante, precum și legalitatea luminilor sau dispozitivelor de avertizare montate pe vehicule. De asemenea, s-a verificat valabilitatea inspecției tehnice periodice și s-a urmărit prezența foliilor sau tratamentelor chimice neomologate pe parbriz, lunetă ori geamuri laterale.

Rezultatele acțiunii s-au concretizat în sancțiuni severe pentru conducătorii auto care nu au respectat normele în vigoare.

„În urma activităților de control desfășurate, polițiștii rutieri au aplicat 30 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 19.700 dintre care 7 pentru modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare a noxelor și 23 pentru alte deficiențe tehnice”, anunță, sâmbătă, Brigada Rutieră a Capitalei.

Pe lângă amenzile aplicate, autoritățile au luat măsuri tehnico-administrative drastice. Astfel, au fost reținute 11 certificate de înmatriculare și 7 seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare, vehiculele respective fiind scoase din circulație până la remedierea completă a defecțiunilor constatate de specialiștii RAR.

Printre cei depistați în neregulă se numără un bărbat de 46 de ani care circula pe Bulevardul Aviatorilor. Autoturismul acestuia prezenta o serie întreagă de improvizații neconforme.

„Un bărbat în vârstă de 46 de ani a condus un autovehicul pe bd. Aviatorilor, iar în urma controlului efectuat de către polițiștii rutieri în colaborare cu inspectorii RAR s-a constatat faptul că acesta avea efectuate modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare a noxelor care nu sunt în concordanță cu datele tehnice ale vehiculului, anexe motor modificate, distanțiere montate la roți și anevelope cu alte dimensiuni decât cele prevăzute în cartea de identitate”, precizează sursa citată.

Șoferul a fost sancționat cu o amendă de 1297,5 lei, rămânând fără talon și fără plăcuțele de înmatriculare.

Tot pe Bulevardul Aviatorilor, un tânăr de 22 de ani care se deplasa pe o motocicletă a fost tras pe dreapta pentru verificări. Inspectorii au descoperit modificări neautorizate la sistemul de evacuare și defecțiuni la luminile vehiculului.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.595 lei, fiind dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuței cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

Pe lângă aplicarea sancțiunilor pentru neregulile tehnice, polițiștii rutieri au folosit această acțiune și pentru a-i informa pe șoferi cu privire la noutățile legislative recente. Conducătorii auto au fost instruiți referitor la majorarea punctului de amendă și la noile locații unde poate fi susținut examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.