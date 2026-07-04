Doi soți britanici arestați în Iran se află de mai multe săptămâni în greva foamei, în semn de protest față de condițiile de detenție. Rudele celor doi avertizează că situația devine tot mai gravă și cer măsuri urgente pentru eliberarea lor. Craig și Lindsay Foreman, ambii în vârstă de 53 de ani, au fost arestați în timpul unei călătorii în jurul lumii cu motocicleta. Ulterior, cei doi au fost condamnați la zece ani de închisoare pentru acuzații de spionaj, pe care le resping.

Cei doi se află în penitenciarul Evin din Teheran. Craig a intrat în greva foamei în urmă cu 55 de zile, iar Lindsay de 46 de zile. Experți ai Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului au solicitat eliberarea imediată a celor doi și au atras atenția că situația lor reprezintă o „urgență medicală”.

De asemenea, aceștia afirmă că detenția ridică „grave semne de întrebare privind practica luării de ostatici de către statul iranian”.

Specialiștii avertizează că o grevă a foamei pe o perioadă îndelungată poate avea efecte dramatice asupra organismului, inclusiv pierderea severă a masei musculare, afectarea organelor și leziuni cerebrale ireversibile.

Rudele pregătesc o scrisoare prin care încearcă să îi convingă să oprească protestul, temându-se că starea lor s-ar putea agrava în orice moment.

„Cea mai mare îngrijorare a mea este timpul. Fiecare zi care trece îi apropie de riscul unor probleme grave”, a declarat Joe Bennett, unul dintre membrii familiei.

Acesta spune că apropiații trăiesc permanent cu teama că vor primi o veste dureroasă din Iran.

„Ne temem că, la un moment dat, vom primi un telefon prin care ni se va spune că Craig sau mama au fost internați în spital. Este o perioadă incredibil de lungă de când sunt în greva foamei”, a spus acesta.

Comunicarea cu cei doi este extrem de dificilă, după ce autoritățile iraniene le-au suspendat apelurile telefonice în luna mai. Familia primește doar mesaje scurte prin intermediari, iar acestea ajung uneori cu întârzieri de câteva săptămâni.

Într-o scrisoare, Lindsay Foreman a explicat motivul pentru care continuă greva foamei.

„Continuăm pentru că trebuie să expunem corupția și cruzimea din această țară. Sperăm ca suferința noastră temporară să contribuie la o soluție permanentă împotriva nedreptății și minciunilor îndurate atât de iranieni, cât și de străini”, a scris aceasta.

Lindsay a adăugat că ea și soțul ei nu renunță la„lupta pentru ceea ce contează cu adevărat în viață: libertatea, familia și iubirea”.

Cazul celor doi britanici a alimentat discuțiile privind un eventual schimb de prizonieri, după ce autoritățile iraniene au adus în discuție situația unui cetățean iranian aflat într-o închisoare din Marea Britanie, în timpul unor întâlniri consulare.

Guvernul britanic a respins informațiile privind existența unor negocieri pentru un astfel de acord. Totuși, ministrul britanic de Externe, David Lammy, a declarat recent că, în anumite cazuri, „pot exista astfel de aranjamente”.

Familia celor doi susține că situația ar trebui tratată ca o detenție arbitrară.

„Vrem ca Guvernul să îi apere. Nici măcar nu au avut curajul să numească această situație o detenție arbitrară. Avem un raportor special al ONU care vorbește despre luare de ostatici de către stat. Cred că ar trebui să le fie rușine că nu fac mai mult”, a declarat familia.