Jucătorii arabi au făcut greva foamei, nemulțumiți de ce decizie a luat Marius Șumudică

Fadi Haddad, fost colaborator al antrenorului Marius Șumudică în Emiratele Arabe Unite, a rememorat o întâmplare din perioada în care tehnicianul român antrena echipa Al Shabab.

Cei doi s-au cunoscut întâmplător, în avion, în momentul în care Șumudică pleca spre prima sa experiență ca antrenor în zona Golfului. Haddad, care vorbea limba arabă, a ajuns ulterior să facă parte din staff-ul tehnicianului român.

„Cu domnul Marius am avut o experiență foarte bună. Era prima mea experiență la seniori, la nivel de liga 1. Dânsul venise după primul mandat de la Rapid. Povestea adevărată este că ne-am întâlnit în avion. Eu eram în avion, plecam în vacanță, din România spre Dubai. Nu ne cunoșteam, am stat lângă el, am mai vorbit. Și, la un moment dat, am primit un telefon de la dânsul. «Salut, ce faci? Ești băiatul din avion? Nu vrei să vii să mă ajuți, am un interviu acum la televiziune. Am nevoie de cineva care să știe arabă și română». Am fost, am stat lângă el la interviu și mi-a făcut o glumă: «Copile! A pus Dumnezeu mâna pe tine!»”, a povestit Haddad.

Potrivit lui Fadi Haddad, unul dintre episoadele memorabile din acea perioadă a fost momentul în care Marius Șumudică a decis să schimbe meniul jucătorilor în cantonamentele dinaintea meciurilor oficiale.

Fotbaliștii erau obișnuiți de ani de zile cu mâncare tradițională, iar schimbarea a fost percepută ca o ruptură de obiceiurile lor. Haddad spune că antrenorul a dorit să introducă o abordare mai strictă și mai apropiată de standardele fotbalului profesionist european.

„Cred că Șumudică e unic. Încearcă să intre pe sufletul jucărilor. Vorbește, mai face o glumă când e un moment mai tensionat. Și lucrurile se calmează. A mai fost o poveste cu el destul de interesantă. La un moment dat, a vrut să facă o schimbare și, la meciurile oficiale, când mergeam la hotel, în cantonament, cu o seară înainte de joc, a schimbat meniul. Jucătorii nu au mai mâncat tradițional, cum erau obișnuiți de ani, cum le plăcea lor. Probabil a considerat că trebuie să le arate partea profesionistă a fotbalului”, a explicat Haddad.

Reacția vestiarului a fost rapidă. La primul meci după schimbare, jucătorii au acceptat meniul, dar fără entuziasm. La următoarea partidă, unii dintre ei nu s-au mai prezentat la masă, iar la al treilea meci a apărut o formă de protest.

„La primul meci au venit jucătorii, au mâncat, dar nu prea le-a plăcut. La al doilea meci nu au mai venit toți. La al treia partidă a venit doar căpitanul. Și mi-a zis că mă roagă să vorbesc cu antrenorul: Transmite-i că eu joc fotbal de 20 de ani și mănânc mâncarea noastră de 20 de ani, nu am avut nicio problemă de 20 de ani, joc fotbal așa cum sunt făcut de 20 de ani. Noi nu o să mai mâncăm dacă rămâne meniul ăsta”, a relatat Haddad.

Potrivit acestuia, situația a degenerat într-o „grevă a foamei” a jucătorilor, care au refuzat să mănânce meniul impus de staff.

„Și au făcut greva foamei, nu au mai vrut să mănânce. La un moment dat stăteam la ora 12 în hotel și intrau cu mâncare de la Mc, absolut tot, că le era foame. La următorul meci le-a dat mâncarea lor înapoi”, a mai spus fostul colaborator al lui Șumudică.