Sport

Șumudică, noul antrenor al echipei Al-Akhdoud din Saudi Pro League

Șumudică, noul antrenor al echipei Al-Akhdoud din Saudi Pro LeagueMarius Șumudică. Sursa foto: X/ALAKHDOUD
Antrenorul român Marius Șumudică a fost prezentat oficial, luni, ca noul tehnician al echipei Al-Akhdoud, din Saudi Pro League. „V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul SuperLigii, iar Șumudică mereu se ține de cuvânt. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant”, a spus acesta, pentru Fanatik.

Șumudică, noul antrenor al echipei Al-Akhdoud

Șumudică a ajuns luni la Najran, în Arabia Saudită, și a semnat acordul cu echipa din prima ligă Al-Akhdoud. Antrenorul român urmează să fie prezentat oficial marți, 6 ianuarie, la o conferință de presă.

El va conduce echipa din Saudi Pro League până la finalul acestui sezon, cu un salariu de 600.000 de euro pentru șase luni, și va primi o primă de 150.000 de euro dacă va salva formația de la retrogradare.

Șumudică a ajuns în Arabia Saudită împreună cu propriul staff, format din șase persoane. Din echipă fac parte asistenții Gabriel Mărgărit, Cristian Petre și Sener Genturk, precum și antrenorul de portari Cornel Cernea, fost jucător la FCSB.

Al-Akhdoud ocupă penultima poziție în Saudi Pro League

Al-Akhdoud ocupă penultima poziție în Saudi Pro League, locul 17, cu cinci puncte acumulate în 12 meciuri.

Diferența față de primul loc care asigură menținerea este de trei puncte, iar următorul meci este programat sâmbătă, 10 ianuarie, pe teren propriu, împotriva formației Al-Ahli, clasată pe locul al treilea.

Șumudică: „V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul SuperLigii”

La scurt timp după semnarea contractului, antrenorul român a avut prima reacție în calitate de antrenor principal al echipei Al-Okhdood.

„Știu că este o provocare dar am venit pentru că eu cred în mine și mai ales cred în staff-ul meu. Nu ar fi pentru prima dată când reușim lucruri pe care alții le cred imposibile pe plan fotbalistic. Împreună cu jucătorii și cu fanii, care sunt absolut fantastici, putem face lucruri importante aici, în Liga Stelelor. V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul SuperLigii, iar Șumudică mereu se ține de cuvânt. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant”, a spus acesta.

