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Vrei să fii director la o casă de sănătate? CNAS scoate 20 de posturi la concurs. Ce condiții trebuie îndeplinite

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Vrei să fii director la o casă de sănătate? CNAS scoate 20 de posturi la concurs. Ce condiții trebuie îndepliniteSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează concurs pentru ocuparea a 20 de posturi de director general la casele de asigurări de sănătate din țară, precum și la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ). Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 3 septembrie, ora 17:00.

Posturile sunt vacante la casele de asigurări de sănătate Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, precum și la CAS AOPSNAJ.

Calendarul concursului pentru cele 20 de posturi

Potrivit CNAS, prima etapă este selecția dosarelor de înscriere. Rezultatele acesteia vor fi anunțate pe 8 septembrie, după verificarea îndeplinirii condițiilor de participare.

Candidații vor putea depune contestații, iar soluționarea acestora este programată până pe 10 septembrie.

Proba scrisă va avea loc pe 22 septembrie, de la ora 10:00. Candidații care vor trece de această etapă vor participa la interviu, programat pentru 28 septembrie.

Dosarele de înscriere trebuie depuse până la 3 septembrie, ora 17:00.

A doua etapă pentru ocuparea posturilor de director

Concursul organizat acum reprezintă a doua etapă de ocupare prin concurs a funcțiilor de director general din cadrul caselor de asigurări de sănătate.

CNAS

CNAS. Sursa foto: Arhiva EvZ

În prima etapă, desfășurată în luna iunie, au fost ocupate prin concurs posturile de conducere de la celelalte 23 de case de asigurări de sănătate.

CNAS precizează că organizarea concursurilor urmărește ocuparea funcțiilor de conducere printr-o procedură bazată pe evaluarea candidaților.

„Dorim ca toți directorii generali, în calitatea lor de manageri locali ai sistemului de asigurări sociale de sănătate, să aibă competența testată în mod obiectiv și transparent, prin concursul de ocupare a posturilor, în acord cu obiectivul larg de creștere a competenței profesioniștilor din sistem și răspunzând nevoii tot mai acute de calitate în acest domeniu”, a declarat președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

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