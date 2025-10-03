Prognoza BBC Weather: Cum va fi vremea în București, în perioada următoare

Prognoza BBC Weather arată că vremea din București se va încălzi treptat în perioada următoare, iar pe 8 octombrie sunt anunțate maxime de 15 grade și minime de 7 grade Celsius.

Vremea din România a trecut brusc de la temperaturi ridicate la frig. De la aproximativ 30 de grade Celsius s-a ajuns la doar 15 grade, fără o perioadă de tranziție.

În unele zone au apărut precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Joi, 2 octombrie, utilajele de deszăpezire au acționat în zona montană a județului Brașov. Totodată, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului s-au depus deja câțiva centimetri de zăpadă.

Pe 8 octombrie 2025, temperaturile vor urca după perioada de răcire din ultimele zile. Prognoza indică o maximă de 15 grade Celsius în București, iar pe timpul nopții valorile minime vor coborî până la 7 grade Celsius, potrivit BBC Weather.

BBC Weather a prezentat prognoza pentru București:

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, sunt anunțate ploi, cu temperaturi între 13 și 4 grade Celsius;

Duminică, 5 octombrie, maxima va ajunge la 17 grade, iar minima la 8 grade;

Luni, 6 octombrie, sunt prognozate din nou ploi, cu temperaturi cuprinse între 15 și 7 grade;

Marți, 7 octombrie, se vor înregistra 15 grade pe timpul zilei și 7 grade noaptea

Miercuri, 8 octombrie, valorile se vor menține la aceleași cote, cu o maximă de 15 grade și o minimă de 7 grade.