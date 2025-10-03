Prognoza BBC Weather: Cum va fi vremea în București, în perioada următoare
- Raluca Dan
- 3 octombrie 2025, 20:14
Prognoza BBC Weather arată că vremea din București se va încălzi treptat în perioada următoare, iar pe 8 octombrie sunt anunțate maxime de 15 grade și minime de 7 grade Celsius.
Zăpadă în luna octombrie
Vremea din România a trecut brusc de la temperaturi ridicate la frig. De la aproximativ 30 de grade Celsius s-a ajuns la doar 15 grade, fără o perioadă de tranziție.
În unele zone au apărut precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Joi, 2 octombrie, utilajele de deszăpezire au acționat în zona montană a județului Brașov. Totodată, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului s-au depus deja câțiva centimetri de zăpadă.
Pe 8 octombrie 2025, temperaturile vor urca după perioada de răcire din ultimele zile. Prognoza indică o maximă de 15 grade Celsius în București, iar pe timpul nopții valorile minime vor coborî până la 7 grade Celsius, potrivit BBC Weather.
Cum va fi vremea în Capitală în perioada următoare, potrivit BBC Weather
BBC Weather a prezentat prognoza pentru București:
- Sâmbătă, 4 octombrie 2025, sunt anunțate ploi, cu temperaturi între 13 și 4 grade Celsius;
- Duminică, 5 octombrie, maxima va ajunge la 17 grade, iar minima la 8 grade;
- Luni, 6 octombrie, sunt prognozate din nou ploi, cu temperaturi cuprinse între 15 și 7 grade;
- Marți, 7 octombrie, se vor înregistra 15 grade pe timpul zilei și 7 grade noaptea
- Miercuri, 8 octombrie, valorile se vor menține la aceleași cote, cu o maximă de 15 grade și o minimă de 7 grade.
Vremea în București, în intervalul 9-13 octombrie
- Joi, 9 octombrie 2025, temperaturile vor varia între 20 și 9 grade Celsius;
- Vineri, 10 octombrie, maxima va fi de 18 grade, iar minima de 7 grade;
- Sâmbătă, 11 octombrie, este anunțată ceață, cu valori cuprinse între 19 și 7 grade;
- Duminică, 12 octombrie, termometrele vor indica 18 grade ziua și 6 grade noaptea;
- Luni, 13 octombrie, vremea va fi din nou cețoasă, cu o maximă de 17 grade și o minimă de 6 grade Celsius.
