Prognoza meteo, 8 octombrie. Vreme instabilă și rece în cea mai mare parte a țării. Cât vor mai dura ploile

Vremea va fi în general închisă și mult mai rece decât este normal pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În sud, est și parțial în centrul țării vor continua ploile, local în cantități semnificative, între 15 și 30 l/mp, iar izolat, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, se pot acumula peste 50–60 l/mp.

În Dobrogea, mai ales dimineața, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Cerul va fi mai variabil în regiunile vestice și nord-vestice, iar noaptea se va degaja parțial și în sud-vest și centru. La munte, vor fi precipitații mixte, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1900 m, se va depune strat de zăpadă de aproximativ 10 cm, cu viscol și rafale de 60–90 km/h.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în est și sud-est și local în vest și sud-vest. În prima parte a zilei, în estul Munteniei, Dobrogea și sudul Moldovei, rafalele vor atinge 50–70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 19 grade, iar minimele între 4 și 12 grade. Noaptea și pe alocuri se va forma ceață.

Cerul va fi noros, iar vremea rece. Vor fi ploi pe parcursul zilei, cu cantități de 30–40 l/mp. Vântul va avea intensificări dimineața, cu rafale de 50–60 km/h. Temperaturile vor oscila între 8–10 grade noaptea și 15–16 grade ziua.

Ploile vor continua până pe 20 octombrie în majoritatea regiunilor, iar în zonele montane nu vor lipsi ninsorile.

Până pe 13 octombrie, valorile termice vor fi sub normal pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile vor fi locale și mai reduse în vest și nord-vest, însă în regiunile estice, sudice și sud-estice se vor înregistra cantități mai mari de ploaie.

Temperaturile medii vor rămâne mai scăzute decât normal în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în vest, iar în restul țării se vor situa aproape de valorile normale pentru această perioadă.

În săptămâna 20 – 27 octombrie, temperaturile vor reveni aproape de valorile obișnuite pentru acest interval. Precipitațiile vor fi ușor peste medie în vest și nord-vest, iar în restul țării vor fi apropiate de normal. Între 27 octombrie și 3 noiembrie, temperaturile medii se vor menține aproape de normal, iar cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vest și normale în restul teritoriului.

În prezent, județele Constanța, Călărași și Ialomița sunt sub Cod roșu de ploi abundente, cu cantități de apă care pot ajunge la 110–120 l/mp. În Constanța a fost emis și un Cod roșu de inundații. Alte zone din țară sunt vizate de Cod portocaliu și Cod galben. Din cauza vremii severe, autoritățile locale au decis închiderea școlilor în județul Constanța.

Meteorologii avertizează că se vor înregistra ploi torențiale, posibil însoțite de descărcări electrice, valabile de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00.