ASPA București, avertisment pentru proprietari: Eliberați animalele din lanțuri în timpul vremii severe

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a transmis marți un apel către iubitorii de animale, cu doar câteva ore înainte ca în București și alte cinci județe să intre în vigoare codul roșu de ploi torențiale. „Eliberați animalele din lanțuri sau din padocuri, pentru a le da șansa să se adăpostească”, a anunțat ASPA, într-o postare pe Facebook.

ASPA, care administrează trei centre de adopții pentru câinii fără stăpân din București, explică cum pot fi protejate animalele în contextul vremii severe anunțate de meteorologi.

„Atenție – este cod roșu de ploi torențiale și abundente în București, Ilfov, Giurgiu, Constanța și Călărași, din seara aceasta de la ora 21.00 până mâine la ora 15.00”, a anunțat sursa menționată anterior.

Specialiștii ASPA le recomandă proprietarilor de câini mai multe măsuri pentru protejarea animalelor în astfel de situații:

să elibereze animalele din lanțuri sau din padocuri, pentru a le permite să se adăpostească;

să identifice din timp zone mai înalte unde pot fi mutate animalele de fermă;

în situațiile în care evacuarea nu este posibilă, să le elibereze, deoarece aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire.

București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov au intrat marți seară sub cod roșu de ploi torențiale. Potrivit ANM, avertizarea este valabilă de la ora 21:00 până miercuri, la ora 15:00, interval în care sunt așteptate precipitații abundente.

În aceste zone sunt prognozate ploi torențiale și descărcări electrice izolate, cu cantități de apă de 80–100 l/mp, iar pe alocuri chiar între 120 și 140 l/mp, fie într-un timp scurt, fie prin acumulare.

ANM a anunțat și fenomene meteo severe în jumătate din țară, valabile până miercuri după-amiază.

În acest context, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență le recomandă oamenilor să evite activitățile în aer liber, să închidă ferestrele și să stea departe de copaci sau structuri care pot fi doborâte de vânt.

„Toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină. Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, despre codul roşu de ploi torenţiale din Capitală.