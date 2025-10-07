Toate școlile din județul Giurgiu, închise din cauza condițiilor meteo

Toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu vor fi închise miercuri, 8 octombrie 2025, în urma deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Măsura a fost luată după ce meteorologii au emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic.

Prefectura Giurgiu a anunțat marți, 7 octombrie, suspendarea cursurilor în toate școlile, grădinițele și liceele din județ. Autoritățile spun că este o măsură preventivă, menită să protejeze elevii, profesorii și personalul din învățământ.

„Pentru protejarea populației, vor fi suspendate cursurile în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu în data de 08 octombrie a.c. În cadrul ședinței, reprezentantul S.G.A. Giurgiu a transmis că la ora actuală nivelele apelor sunt scăzute, acestea putând prelua debite mari, și că situația hidrologică este monitorizată în permanență”, anunță Prefectura Giurgiu.

În total, 880 de școli și grădinițe din județ își vor suspenda activitatea pentru o zi. Ministerul Educației a transmis că acolo unde activitatea didactică este suspendată, consiliile de administrație ale școlilor vor decide modalitatea de recuperare a orelor pierdute.

Autoritățile locale și județene rămân în alertă, fiind mobilizate pentru a interveni în cazul producerii unor situații de urgență generate de fenomenele meteo extreme.

„Planul de măsuri vizează activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la sediul ISU Giurgiu, din care fac parte reprezentanți ai: Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Giurgiu, Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu, Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, ai Apa Service S.A. Giurgiu şi Reţele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu”, spun reprezentanții instituției.

Autoritățile din județul Giurgiu au anunțat măsuri extinse pentru a gestiona posibilele efecte ale vremii extreme prognozate pentru miercuri, 8 octombrie. În sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu au fost dislocate echipe și echipamente din alte județe.

Două inspectorate din țară – ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara – vor trimite în Giurgiu patru autocamioane, 12 motopompe, două microbuze, două autospeciale de intervenție și mai multe bărci pneumatice. În total, 22 de militari (doi ofițeri și 20 de subofițeri) vor fi mobilizați pentru a sprijini acțiunile din teren.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu va asigura sprijinul necesar în caz de urgență, iar polițiștii vor monitoriza permanent circulația pe drumurile afectate de ploi sau vânt puternic.

Reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu au anunțat că nivelurile râurilor sunt în prezent scăzute, dar situația hidrologică este monitorizată continuu. Echipele sunt pregătite să intervină pentru limitarea efectelor unor eventuale viituri.

Companiile locale de utilități au activat planuri speciale. Apa Service Giurgiu a suplimentat echipele de intervenție pentru a acționa prompt în caz de avarii la rețelele de apă și canalizare. Rețele Electrice Muntenia a luat măsuri similare, pregătind echipe pentru remedierea rapidă a eventualelor pene de curent.

Primăriile din județ au fost instruite să mențină servicii de permanență pentru comunicarea rapidă cu autoritățile județene. S-au dispus verificări în teren, curățarea șanțurilor și rigolelor, monitorizarea zonelor predispuse la inundații și identificarea persoanelor vulnerabile care ar putea necesita evacuare.

Prefectul Ion Ghimpețeanu le-a cerut tuturor instituțiilor să monitorizeze atent evoluția fenomenelor meteo și să intervină prompt acolo unde apar probleme.