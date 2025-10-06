Școlile din județul Constanța, închise miercuri din cauza codului roșu de precipitații

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a hotărât suspendarea cursurilor școlare miercuri, zi în care este emis un cod roșu de precipitații. „Am preferat să fim preventivi”, a declarat prefectul județului, Adrian Picoiu, la finalul ședinței.

În urma unei ședințe extraordinare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis suspendarea cursurilor în toate școlile din județul Constanța miercuri, din cauza riscului ridicat de inundații și a condițiilor meteo periculoase.

„A fost aprobată suspendărea cursurilor de miercuri la nivel judeţean. Urmează ca hotărârea să fie transmisă Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi aprobată. Am preferat să fim preventivi”, a spus Adrian Picoiu.

De asemenea, șeful ISJ Constanța, Sorin Mihai a afirmat: „Le vom recomanda unităților de învățământ ca recuperarea să fie făcută pe parcursul anului școlar”.

Adrian Picoiu a îndemnat cetățenii să evite deplasările care nu sunt necesare pe durata codului roșu de precipitații.

„Situaţia meteorologică prognozată este extrem de serioasă şi există riscuri reale de inundaţii şi alte pericole asociate fenomenelor extreme, similare celor care au afectat recent Bulgaria. Urmăriţi cu atenţie comunicatele oficiale şi respectaţi doar recomandările şi indicaţiile autorităţile, transmise prin canale oficiale. La toate primăriile din judeţ va fi asigurat serviciul de permanenţă pentru a preîntâmpina orice incident”, a mai adăugat prefectul județului Constanța.

Codul roșu va intra în vigoare marți, la ora 21:00, și va fi valabil până miercuri, 8 octombrie, la ora 23:00. Avertizarea vizează județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde ploile abundente pot provoca inundații rapide și dificultăți de circulație în mai multe localități.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că noul val de vreme severă este cauzat de un ciclon format în Marea Mediterană, care aduce ploi abundente, vânt puternic și ninsori în zonele de munte. „Vorbim, de această dată, de partea de sud-est a țării, acolo unde efectele ciclonului format în Marea Mediterană se vor resimți în special prin ploi abundente”, a spus aceasta.

Potrivit Elenei Mateescu, codul roșu va fi însoțit de rafale de vânt între 50 și 70 km/h, iar în zonele montane înalte vor fi ninsori, cu viteze ale vântului de până la 90 km/h și un strat nou de zăpadă cu grosimi între 10 și 30 de centimetri.

„De interes vor fi și rafalele de vânt de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, ninsorile temporar viscolite vor aduce un strat de zăpadă consistent”, a mai adăugat directorul ANM.