Canicula care afectează în această perioadă Europa de Vest și care a fost asociat cu peste 40 de decese în Franța este favorizat de un fenomen meteorologic denumit „blocaj omega”. Specialiștii explică faptul că acest tipar atmosferic poate menține temperaturile extreme deasupra aceleiași regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni, potrivit Reuters.

Denumirea fenomenului provine de la asemănarea cu litera grecească omega Ω. Acesta se formează atunci când o zonă de înaltă presiune cu aer cald este încadrată de două sisteme de joasă presiune, mai reci.

Caracteristica principală a fenomenului este faptul că masa de aer cald rămâne blocată într-o anumită regiune. În mod obișnuit, curentul jet deplasează sistemele meteorologice de la vest la est, însă în cazul unui blocaj omega această circulație este perturbată.

Fluxul atmosferic poate devia puternic spre nord și sud, izolând sistemele de presiune. La formarea fenomenului contribuie și vânturile de ghidare mai slabe, precum și diferențele de temperatură din atmosferă.

În aceste condiții, aerul cald și stagnant rămâne deasupra aceleiași zone pentru perioade îndelungate. De regulă, un blocaj omega persistă între trei și zece zile, însă poate dura și câteva săptămâni.

În centrul sistemului dominat de presiune ridicată, vremea devine foarte caldă și uscată. Totodată, presiunea ridicată limitează formarea norilor, ceea ce favorizează un cer senin și o expunere mai mare la radiația solară.

Aceste condiții sunt responsabile pentru temperaturile de peste 40 de grade Celsius înregistrate în Franța și Spania.

În schimb, zonele aflate sub influența sistemelor de joasă presiune situate la extremitățile blocajului sunt mai expuse unor condiții mai răcoroase și mai ploioase.

Potrivit Serviciului Meteorologic al Regatului Unit, Marea Britanie se află în prezent la granița dintre aerul foarte cald asociat sistemului de înaltă presiune și masele de aer mai rece din nord-vest. Din acest motiv, sudul și estul țării se confruntă cu temperaturi ridicate, în timp ce nordul și vestul au parte de vreme mai răcoroasă și mai umedă.

Cercetătorii nu au ajuns încă la o concluzie comună privind influența schimbărilor climatice asupra frecvenței fenomenelor de tip blocaj omega.

Există însă un consens științific potrivit căruia schimbările climatice contribuie la creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură.

Temperatura medie a planetei a crescut cu aproximativ 1,3 grade Celsius față de perioada preindustrială, ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite în principal din utilizarea cărbunelui, petrolului și gazelor.

Clair Barnes, cercetător asociat în domeniul fenomenelor meteorologice și climatice extreme la Imperial College London, a declarat că valurile de căldură din Europa sunt în prezent cu 2 până la 4 grade Celsius mai fierbinți decât ar fi fost în absența încălzirii provocate de activitatea umană. În aceste condiții, atunci când apare un fenomen precum blocajul omega, efectele caniculei pot deveni mult mai severe.