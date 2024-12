Monden Chris Evans revine în rolul Căpitan America, în următorul film „Avengers”







Chris Evans, îndrăgitul actor care a dat viață lui Captain America în universul cinematografic Marvel, își va relua rolul iconic în viitorul film „Avengers: Doomsday”. Informația a fost confirmată de publicația de specialitate The Wrap, aducând entuziasm în rândul fanilor Marvel.

Ce știm despre noul film „Avengers”

Filmul, programat să apară pe marile ecrane în mai 2026, promite să exploreze multiversul, un concept deja introdus în producțiile recente ale francizei. Nu este clar dacă apariția lui Chris Evans va fi una majoră sau doar un cameo menit să aducă un omagiu eroului care a marcat universul Marvel.

În plus, un alt anunț surprinzător este revenirea lui Robert Downey Jr., dar nu în rolul lui Tony Stark, ci în pielea unui personaj diferit: Doctor Doom, principalul antagonist al celor Patru Fantastici.

Frații Joe și Anthony Russo, regizorii din spatele succesului „Avengers: Endgame”, vor conduce din nou producția pentru „Avengers: Doomsday” și continuarea sa, „Avengers: Secret Wars”, planificată pentru lansare în mai 2027, The Wrap.

Chris Evans: o reîntoarcere spectaculoasă la Marvel

Deși Evans a părăsit oficial universul Marvel după „Avengers: Endgame”, actorul a făcut o apariție surprinzătoare vara trecută în „Deadpool & Wolverine”, interpretându-l pe Johnny Storm, alias Human Torch, un rol jucat de el în anii 2000 în seria Fantastic Four. Această revenire a fost primită cu entuziasm de fani și pare să fi deschis calea pentru noi proiecte în colaborare cu Marvel.

Lansări conexe: „Captain America: Brave New World”

Până la lansarea noului film „Avengers”, Marvel pregătește publicul cu „Captain America: Brave New World”, programat să apară în februarie 2025. În acest film, Anthony Mackie, alias Sam Wilson, preia mantia Căpitanului America, în continuarea directă a poveștii din seria The Falcon and The Winter Soldier. Filmul este regizat de Julius Onah, cunoscut pentru „The Cloverfield Paradox”.

Revenirea lui Chris Evans și implicarea unor actori emblematici precum Robert Downey Jr. sugerează că Marvel plănuiește să reînvie magia care a transformat seria „Avengers” într-un fenomen global.