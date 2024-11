Monden Cum a donat Dwayne Johnson 40.000 de dolari pe platourile de filmare. Chris Evans a dezvăluit tot







Dwayne Johnson cunoscut și ca ”The Rock” este un exemplu de coechipier, dar și de erou la Hollywood, spune Chris Evans. Acesta a povestit la lansarea Red One, ultimul lor film împreună, cum a donat Johnson o sumă colosală.

Dwayne Johnson, un adevărat filantrop

Filmul, Red One, îi are în prim plan pe cei doi actori care vor să îl salveze pe Moș Crăciun. Deși ambii au cariere de lungă durată, Red One este primul lor proiect împreună. În timpul unui interviu cu PEOPLE pentru a promova Red One, Evans a împărtășit o poveste care a evidențiat modul în care Johnson unește echipa.

Acesta a donat 40.000 de dolari la o tombolă săptămânală de pe platourile de filmare numită „Vinerea de cinci dolari”. Evans a explicat că tradiția presupunea ca membrii echipei să pună în comun sume mici de bani într-o oală pentru o tombolă. Premiul va reveni apoi unui câștigător norocos la sfârșitul săptămânii. În timp ce actorii au contribuit adesea cu bani suplimentari în semn de recunoștință, Johnson a dus-o la un alt nivel. „Oh, ei bine, care este oala? Cinci mii? Ce zici că se numește 20’”, și-a amintit Evans că a spus ”The rock”.

Red One, un succes de Sărbători

În cele din urmă Johnson a donat 40.000 de dolari. A stabilit de altfel, că vor fi mai mulți câștigători. Drept urmare echipa a fost atât de încântată să lucreze pentru DJ. Potrivit lui Evans, generozitatea lui Johnson a creat o atmosferă electrică pe platoul de filmare. .

Johnson a descris echipa ca fiind „coloana vertebrală a industriei”. Și a subliniat importanța de a da înapoi celor care lucrează neobosit în culise. Red One a debutat în box office pe un teren solid. Filmul a câștigat 10,9 milioane de dolari în prima zi, care a inclus 3,7 milioane de dolari din previzualizările de duminică și joi seara. Până la sfârșitul weekendului său de debut, Red One a încasat 34 de milioane de dolari, pretinzând primul loc la box office.