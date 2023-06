Legenda wrestlingului profesionist s-a stins din viață. Dwayne Johnson a anunțat tragica veste

Iron Sheik, legenda wrestlingului profesionist, s-a stins din viață la 81 de ani. Hossein Khosrow Ali Vaziri a fost considerat un erou al anilor 1980 datorită performanețor din sport, dar și a celor 600.000 de urmăritori.

„Iron Sheik, legenda luptelor profesioniste și o figură emblematică a culturii pop, care și-a îmbrățișat rolul de „unul dintre cei mai notorii răufăcători” din istoria genului de divertisment, a murit,” a anunțat echipa sa. El „a transcendat domeniul divertismentului sportiv” cu „personalitatea sa mai mare decât viața, carisma incredibilă și abilitățile sale de neegalat pe ring”, care „au captivat publicul din întreaga lume”, potrivit comunicatului.

Actorul Dwayne „The Rock” Johnson, un apropiat al lui Iron Sheik, a anunțat că wrestlingul a pierdut unul dintre cei mai valoroși oameni. El a mai spus că Sheik l-a ajutat în acest sport și că îi este recunoscător pentru tot.

Rest in Power, Uncle Sheiky ❤️

Thank you for paving the way 🙏🏾

Love, light and strength to Caryl & the ohana x pic.twitter.com/p9c9wwQz6U

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 7, 2023