„Red One”, de Dwayne Johnson, debut pe primul loc în Box-Office

Cinefilii nu au părut să fie în spiritul Crăciunului în acest weekend, sau cel puțin nu în funcție de prezența lor la proiecțiile „Red One”. MGM Studios cu un ochi râde dar cu altul plânge.

„Red One” se bazează și pe câștigurile de pe Prime Video

Comedia de acțiune cu buget mare și vedete ca Dwayne Johnson și Chris Evans a vândut bilete în valoare de 34,1 milioane de dolari în primul său weekend în cinematografe, conform estimărilor studioului de duminică. A depășit cu ușurință un box office-ul populat în mare parte de filme aflate în a doua săptămână.

Pentru studiourile tradiționale, un debut de 34,1 milioane de dolari împotriva unui buget de producție de peste 200 de milioane de dolari ar fi o indicație clară a unui eșec. Unii chiar estimează bugetul mai aproape de 250 de milioane de dolari.

Dar „Red One” este o lansare de la Amazon MGM Studios cu luxul de a juca pe termen lung, în loc să se bazeze exclusiv pe încasările globale de box office, unde filmele cu Johnson adesea depășesc așteptările. Filmul ar putea avea o viață pe Prime Video timp de mulți ani de acum înainte, sunt de părere cei de la spectrumlocalnews.com.

„Red One”, conceput să fie difuzat pe streaming

„Red One,” în care Johnson joacă rolul bodyguardului lui Moș Crăciun, a fost inițial conceput pentru a fi difuzat direct pe streaming.

A fost aprobat înainte de achiziția MGM de către Amazon. O interpretare a ciclului său de viață este că veniturile din cinematografe nu sunt doar un bonus, ci un gest aditiv către cinematografele aflate în dificultate care caută un flux constant de filme noi.

„Amazon are peste 250 de milioane de abonați la nivel mondial pe platformă. Este similar cu modul în care Netflix, cred eu, analizează lucrurile pentru platforma lor," a spus Kevin Wilson, șeful distribuției pentru Amazon MGM Studios.

„Există o valoare uriașă pentru un film ca acesta în ceea ce privește numărul de privitori pe care îi vei atrage”.

„Red One”. lansat pe 4.032 de ecrane

Prima lansare majoră a unui studio în perioada sărbătorilor de la 2018, „Red One” a fost lansat pe 4.032 de ecrane, inclusiv IMAX și alte formate mari, într-un weekend altfel liniștit pentru lansările majore.

„Suntem foarte mulțumiți de rezultate,” a spus Wilson. „Cred că, atunci când te uiți la piața cinematografică, care uneori este nemiloasă, mai ales pentru filmele originale, acesta este un rezultat bun pentru noi.”

Din 2020, doar șapte filme care nu erau continuări sau bazate pe o altă proprietate intelectuală au avut încasări de peste 30 de milioane de dolari. (including "Oppenheimer" and "Nope.")

Warner Bros. se ocupă de lansarea internațională, unde a înregistrat aproximativ 50 de milioane de dolari în două weekenduri din 75 de teritorii și 14.783 de ecrane.

Publicul i-a dat nota A- pe CinemaScore

„Red One,” regizat de Jake Kasdan și produs de Seven Bucks al lui Johnson, a fost respins categoric de critici, având un scor de 33% pe Rotten Tomatoes. Jake Coyle, în recenzia sa pentru The Associated Press, a scris că „se simte ca un cadou de Crăciun scump și nedorit”.

Publicul a fost mai îngăduitor decât a fost cu „Joker 2”, oferindu-i un CinemaScore de A-, sugerând, poate, că ideea ca acesta să devină un favorit de sărbători de-a lungul timpului nu este atât de departe de adevăr.

„Red One” are, de asemenea, o performanță peste așteptări în mijlocul țării, a spus Wilson, și poate va avea o menținere bună de Ziua Recunoștinței ca o opțiune diferită față de giganții care vin.

„Venom: Ultimul Dans”, detronat de „Red One”

„Venom: Ultimul Dans” de la Sony a adăugat 7,4 milioane de dolari la încasările de weekend, ocupând locul al doilea și aducând totalul său național la 127,6 milioane de dolari. La nivel global, totalul său se ridică la 436,1 milioane de dolari.

„Cel mai bun spectacol de Crăciun” de la Lionsgate s-a clasat pe locul trei cu 5,4 milioane de dolari. Acest film de Crăciun cu un buget mult mai modest a reușit deja să-și dubleze aproape bugetul de producție de 10 milioane de dolari în două săptămâni. Locul patru a fost ocupat de filmul de groază "Heretic" cu Hugh Grant de la A24, cu 5,2 milioane de dolari, ridicând încasările totale la 20,4 milioane de dolari.

Universal și DreamWorks Animation cu „The Wild Robot” au completat top cinci în al optulea weekend în cinematografe cu încă 4,3 milioane de dolari. Filmul de animație a depășit 300 de milioane de dolari la nivel mondial.

