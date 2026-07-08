Economie

Românii care au credite așteaptă decizia BNR. Ce se poate întâmpla cu ratele

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Românii care au credite așteaptă decizia BNR. Ce se poate întâmpla cu rateleSursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) se reunește miercuri într-o nouă ședință de politică monetară, în cadrul căreia va decide dacă modifică sau menține rata dobânzii-cheie. Hotărârea este urmărită cu atenție atât de mediul de afaceri, cât și de românii care au credite, deoarece nivelul dobânzii de politică monetară influențează costul finanțării în economie și evoluția dobânzilor practicate de bănci.

Dobânda-cheie este la același nivel de aproape doi ani

La precedenta ședință de politică monetară, desfășurată în luna mai, Consiliul de Administrație al BNR a decis să mențină rata dobânzii-cheie la 6,50% pe an.

Același nivel este în vigoare din august 2024, după ce banca centrală a încheiat ciclul de reduceri început pe fondul temperării inflației.

Tot atunci, BNR a hotărât să păstreze nemodificate și celelalte dobânzi de referință. Rata facilității de creditare (Lombard) a rămas la 7,50% pe an, iar rata facilității de depozit la 5,50% pe an.

De asemenea, banca centrală a menținut nivelul rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

De ce este importantă decizia BNR pentru cei care au credite

Banca Națională a României (BNR)

BNR. Sursa foto: Arhiva EVZ

Dobânda-cheie reprezintă principalul instrument prin care BNR influențează costul banilor în economie. Deși nu modifică automat ratele plătite de populație, aceasta are efect asupra dobânzilor din piața interbancară și, în timp, poate influența costul creditelor și al finanțărilor.

În cazul în care banca centrală decide să mențină dobânda la nivelul actual, este de așteptat ca evoluția dobânzilor din piață să rămână relativ stabilă. O eventuală reducere sau majorare a dobânzii-cheie ar putea avea efecte asupra costurilor de finanțare pentru populație și companii.

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