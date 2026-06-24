Creditele ipotecare continuă să devină mai accesibile în Europa, pe fondul scăderii dobânzilor, iar România se află în prezent în topul celor mai avantajoase piețe din regiune în raport cu veniturile populației.

Studiul realizat de Ipotecare.ro arată că accesibilitatea creditelor este calculată în funcție de raportul dintre rata lunară și salariul mediu net, pentru achiziția unui apartament standard cu două camere.

În București, rata lunară necesară pentru achiziția unui apartament cu două camere reprezintă aproximativ 40% din salariul mediu net local.

Analiza ia în calcul un apartament de circa 50 de metri pătrați utili, evaluat la aproximativ 115.000 de euro, situat în afara zonelor centrale sau semi-centrale, într-un imobil vechi de cel puțin 30 de ani.

Dobânda fixă medie utilizată în calcul este de 5,25%, nivelul actual al pieței ipotecare din Capitală.

Potrivit datelor, Bucureștiul este a doua cea mai accesibilă piață ipotecară din Europa Centrală și de Est și prima dintre statele care nu au adoptat moneda euro.

Singura capitală cu un nivel mai favorabil este Sofia, unde raportul rată/salariu este de 35%.

„Capitala României este astfel a doua cea mai accesibilă piață ipotecară din regiune și prima în rândul statelor care nu au adoptat moneda euro”, se arată în analiză.

Analiza arată că în mai multe capitale din regiune accesibilitatea creditelor ipotecare s-a îmbunătățit în ultimele luni, pe fondul scăderii dobânzilor:

-În Varșovia, indicatorul rată/salariu a scăzut cu aproximativ 11%, dar rămâne ridicat, la 71% din venitul mediu;

-În Budapesta, nivelul este de 64%, în timp ce la Chișinău ajunge la 75%;

-Praga înregistrează unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa, cu un raport rată/salariu de 89%.

În România, dobânda fixă medie pentru creditele ipotecare este de 5,25%, iar cele mai bune oferte coboară până la 4,55%.

„România are cele mai mici dobânzi ipotecare din rândul statelor care nu au adoptat moneda euro: dobânda fixă medie din Ungaria este de 7,21%, cea din Polonia de 6,70%, iar în Republica Moldova ajunge la aproape 8%”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro, citat în analiză.

Acesta a mai explicat că diferențele sunt influențate de inflație și de costurile de finanțare din fiecare stat: „Statele care au adoptat moneda euro au dobânzi mai mici, deoarece inflația este semnificativ mai redusă”.

După Sofia, cele mai accesibile piețe sunt Roma (36%), Berlin (38%) și Viena (39%).

Bucureștiul se situează pe locul cinci, cu un raport de 40% între rată și salariul mediu.

La polul opus, cele mai inaccesibile piețe sunt Praga (89%), Londra (86%) și Paris (83%).

Analiza a luat în calcul achiziția unui apartament de 50 de metri pătrați utili, construit de cel puțin 30 de ani, situat în afara zonelor centrale. A fost simulat un credit pe 25 de ani, cu avans de 15% și dobândă fixă pe primii cinci ani, fără includerea taxelor, comisioanelor sau altor costuri suplimentare.

Pentru calcul au fost folosite ofertele primelor trei bănci din fiecare țară analizată.