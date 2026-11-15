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Summitul istoric Trump - Xi - Putin are loc pe 19 noiembrie. Subiectele de pe agenda celor trei lideri, confirmate de Kremlin

Summitul istoric Trump - Xi - Putin are loc pe 19 noiembrie. Subiectele de pe agenda celor trei lideri, confirmate de KremlinSursa foto: en.kremlin.ru
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Din cuprinsul articolului

Kremlinul a confirmat oficial organizarea unui summit trilateral inedit între președinteleStatelor Unite ale Americii, Donald Trump, liderul Chinei, Xi Jinping, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Evenimentul diplomatic major este programat pentru data de 19 noiembrie și se va desfășura în sudul Chinei, la Shenzhen, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), informează AFP.

Summitul istoric Trump - Xi - Putin are loc pe 19 noiembrie. Subiectele de pe agenda celor trei lideri, confirmate de Kremlin

Posibilitatea unei astfel de reuniuni la cel mai înalt nivel a fost intens dezbătută pe scena internațională în ultimele săptămâni, însă detaliile au fost oficializate abia vineri seară de către reprezentanții Casei Albe. La scurt timp, partea rusă a validat informația prin vocea purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

''S-a ajuns la un acord pentru ţinerea unei întâlniri trilaterale pe 19 noiembrie'' între cei trei preşedinţi, a declarat sâmbătă Dmitri Peskov.

În ciuda anunțurilor venite dinspre Washington și Moscova, autoritățile de la Beijing nu au emis, până în acest moment, o confirmare oficială cu privire la desfășurarea acestei întrevederi în trei.

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Xi Jinping si Donald Trump

Xi Jinping si Donald Trump / sursa foto: captura video

Proliferarea nucleară și conflictul din Orientul Mijlociu, pe agenda discuțiilor

Potrivit informațiilor furnizate de administrația de la Washington, discuțiile dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor concentra pe dosare globale critice. Pe agenda oficială se află tema proliferării nucleare, precum și evoluția războiului din Orientul Mijlociu, conflict declanșat în luna februarie în urma bombardamentelor israeliano-americane asupra Iranului.

Războiul din Ucraina nu este inclus pe ordinea de zi

Sursele de la Casa Albă precizează că situația conflictului din Ucraina nu va face obiectul acestei întâlniri trilaterale. Decizia vine în contextul în care oficialii de la Kiev și partenerii lor europeni au transmis în repetate rânduri un mesaj ferm, subliniind că nu pot avea loc negocieri sau discuții decisive referitoare la arhitectura de securitate a Europei fără participarea lor directă.

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