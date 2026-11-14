Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu are de gând să aducă în discuție suspiciunile legate de o presupusă operațiune de spionaj chinezesc în care ar fi implicat fostul șef al companiei Nvidia, Jensen Huang, în cadrul viitoarei sale întrevederi cu liderul de la Beijing, Xi Jinping. Informația a fost confirmată vineri de oficiali americani de rang înalt, citați de postul de televiziune CNBC.

Reprezentanții administrației de la Washington au precizat că miliardarul Elon Musk, directorul general al companiilor Tesla și SpaceX, va face parte din delegația care îl va însoți pe Donald Trump la Shenzhen, în China. Orașul va găzdui, în perioada 18–19 noiembrie, summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Totodată, Casa Albă a anunțat că liderul american intenționează să ia parte și la o reuniune trilaterală, alături de președintele chinez Xi Jinping și de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Criza de imagine și securitate de la Nvidia a fost declanșată după ce au ieșit la iveală detalii despre o relație extraconjugală pe care Jensen Huang ar fi avut-o cu Alice Huang, o femeie de afaceri de origine chineză suspectată că ar avea legături cu serviciile de informații de la Beijing. Aceasta a deținut o funcție de conducere în cadrul Megaspeed, o firmă de cloud computing cu sediul în Singapore, aflată acum sub lupa anchetatorilor pentru o posibilă redirecționare ilegală către China a unor cipuri Nvidia vizate de restricțiile americane la export.

”Situaţia de la Nvidia nu ar trebui să aibă, în realitate, nicio influenţă asupra vizitei”, a declarat un oficial american, sub protecţia anonimatului. Acesta a ținut să puncteze faptul că Statele Unite nu poartă negocieri cu China pe tema controalelor americane asupra exporturilor și că acest subiect nu se va regăsi pe agenda discuțiilor bilaterale dintre cei doi șefi de stat.

Conform sursei citate, întrevederea dintre Donald Trump și Xi Jinping va avea ca obiectiv principal punerea în aplicare a acordului comercial semnat între Statele Unite și China. În privința anchetelor de securitate națională care sunt în plină desfășurare pe teritoriul american, administrația de la Washington nu are intenția de a furniza autorităților chineze detalii suplimentare în această etapă.

Un al doilea oficial american a întărit această poziție, confirmând că nu există așteptări ca Donald Trump să deschidă subiectul Alice Huang în fața omologului său chinez. De cealaltă parte, autoritățile de la Beijing au respins categoric acuzațiile aduse femeii de afaceri, susținând că acestea sunt complet nefondate.

În urma dezvăluirilor privind legătura sa cu Alice Huang, Jensen Huang și-a prezentat demisia în această săptămână din funcția de director general al gigantului tehnologic Nvidia. Plecarea sa a generat o criză majoră în interiorul producătorului american de semiconductori și a ridicat semne de întrebare serioase cu privire la eficiența măsurilor impuse de Departamentul Comerțului pentru a bloca accesul Chinei la tehnologiile de vârf.

Subiectul l-a adus în centrul atenției și pe secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, în contextul în care autoritățile verifică dacă firma Megaspeed a facilitat livrări de cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari, ocolind embargoul impus de Washington. Până în acest moment, acuzațiile nu au fost probate public, iar investigațiile federale sunt încă în curs.

Prezența lui Elon Musk alături de Donald Trump în această deplasare externă a fost motivată de oficialii americani prin prisma intereselor economice majore pe care antreprenorul le are în relația comercială dintre Statele Unite și China, dar și prin implicarea sa în sectoare vitale pentru securitatea națională americană.

”Nu vreau să vorbesc în numele preşedintelui despre motivele exacte pentru care Elon participă la această vizită”, a declarat unul dintre oficiali. Acesta a mai menționat că fondatorul Tesla și SpaceX ar putea aduce o contribuție valoroasă inclusiv din postura de consilier al președintelui Donald Trump, ținând cont de complexitatea și miza uriașă a legăturilor economice și strategice dintre Washington și Beijing.