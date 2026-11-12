Pe 12 noiembrie 2026 se împlinesc 105 ani de la deschiderea Conferinței Navale de la Washington, reuniune diplomatică prin care Statele Unite au încercat să limiteze cursa înarmărilor navale dintre marile puteri după Primul Război Mondial.

Evenimentul a început în capitala americană, sub conducerea secretarului de stat Charles Evans Hughes, și a reunit reprezentanți ai nouă state, printre care SUA, Marea Britanie, Japonia, Franța și Italia.

Discuțiile au urmărit reducerea flotelor militare, prevenirea unui nou conflict în regiunea Pacificului și stabilirea unor reguli privind influența marilor puteri în Asia de Est.

Conferința s-a desfășurat între 12 noiembrie 1921 și 6 februarie 1922 și a dus la încheierea unor acorduri care au influențat echilibrul naval internațional în perioada interbelică.

După încheierea Primului Război Mondial, marile puteri au continuat să investească în dezvoltarea flotelor militare. Statele Unite, Marea Britanie și Japonia erau implicate într-o competiție navală costisitoare, iar extinderea capacităților militare în Pacific alimenta tensiunile internaționale.

În acest context, administrația președintelui american Warren G. Harding a susținut organizarea unei reuniuni internaționale dedicate limitării armamentului. Charles Evans Hughes a coordonat inițiativa și a prezentat, chiar la prima ședință plenară, un plan de reducere a flotelor și de oprire temporară a construcției unor categorii de nave de război.

Propunerea americană prevedea o pauză de zece ani în construirea navelor de linie și casarea unor vase existente sau aflate în construcție. Planul urmărea reducerea cheltuielilor militare și stabilirea unor limite acceptate de principalele puteri maritime.

Deși conferința este cunoscută în principal pentru acordurile de dezarmare navală, participarea internațională a fost mai largă. Pe lângă cele cinci puteri maritime, au fost invitate Belgia, China, Olanda și Portugalia.

Cele nouă state au discutat despre securitatea în Asia de Est, situația Chinei și respectarea intereselor teritoriale din zona Pacificului. Negocierile au fost împărțite în funcție de temele abordate, iar acordurile rezultate au urmărit să reducă riscul confruntărilor dintre puterile participante.

Cel mai cunoscut rezultat al conferinței a fost Tratatul celor cinci puteri, semnat la 6 februarie 1922 de Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Franța și Italia.

Documentul a stabilit limite pentru tonajul navelor de luptă principale și a introdus un raport de 5:5:3 între Statele Unite, Marea Britanie și Japonia. Practic, pentru fiecare cinci unități de tonaj naval permise americanilor și britanicilor, Japonia putea deține trei.

Franța și Italia au primit limite de câte 175.000 de tone, în timp ce Statele Unite și Marea Britanie au avut câte 500.000 de tone, iar Japonia 300.000 de tone.

Acordul a prevăzut oprirea construirii unor noi nave de linie și scoaterea din serviciu a unor vase mai vechi. Restricțiile au vizat în special cuirasatele și crucișătoarele de luptă, iar ulterior au contribuit la modificarea planurilor navale ale statelor semnatare.

Un alt document important a fost Tratatul celor patru puteri, semnat la 13 decembrie 1921 de Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Japonia.

Prin acest acord, statele semnatare s-au angajat să respecte drepturile celorlalte asupra posesiunilor insulare din Pacific și să se consulte în cazul apariției unor dispute care nu puteau fi rezolvate pe cale diplomatică.

Tratatul a înlocuit alianța anglo-japoneză, încheiată în 1902, care devenise un subiect sensibil în relațiile dintre marile puteri. Noua înțelegere urmărea să ofere un mecanism de consultare în cazul unor tensiuni regionale.

La 6 februarie 1922 a fost semnat și Tratatul celor nouă puteri, la care au participat Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Franța, Italia, Belgia, China, Olanda și Portugalia.

Documentul a reafirmat respectarea integrității teritoriale și administrative a Chinei și principiul egalității de șanse comerciale pentru statele care doreau să desfășoare activități economice pe teritoriul său.

Acordul a reprezentat o încercare de a limita rivalitățile economice și politice din regiune. Totuși, prevederile sale nu erau însoțite de un mecanism eficient de sancționare a statelor care nu le respectau, ceea ce a redus capacitatea tratatului de a preveni viitoare încălcări.

Conferința de la Washington a reprezentat unul dintre cele mai importante eforturi diplomatice de limitare a armamentului din perioada interbelică. Acordurile au redus temporar competiția pentru construirea unor nave de război de mari dimensiuni și au stabilit reguli privind raportul de forțe navale dintre principalele state maritime.

Sistemul nu a eliminat însă rivalitățile internaționale. Unele categorii de nave au rămas insuficient reglementate, iar dezvoltarea ulterioară a flotelor a determinat noi negocieri, inclusiv Conferința Navală de la Londra din 1930.

La 105 ani de la deschiderea reuniunii, Conferința de la Washington rămâne un reper al diplomației interbelice, prin încercarea de a transforma competiția militară dintre marile puteri într-un sistem de limite și angajamente internaționale.