Damen Mangalia a fost vândut cu 138 de milioane de euro în Programul SAFE. La Galați însă, șantierul naval Damen pregătește o ofensivă industrială și își consolidează poziția de centru european pentru construcția navelor militare pentru NATO și anunță investiții de 135 de milioane de euro.

La Marea Neagră, șantierul naval de la Mangalia intră într-o nouă etapă, după vânzarea către Rheinmetall și asocierea tranzacției cu perspectiva unor comenzi militare finanțate prin SAFE.

La Dunăre, Damen Galați își consolidează rolul de centru european pentru construcția navelor militare, cu investiții de peste 135 de milioane de euro, proiecte internaționale și o bază de inginerie formată din specialiști români.

Am căutat informații despre ce se întâmplă la Damen Galați pentru că despre șantierul naval de la Mangalia am tot scris în ultima perioadă.

Prețul tranzacției pentru șantierul Damen Mangalia este de aproximativ 138 de milioane de euro, fără TVA.

La 10 noiembrie, Rheinmetall Real Estate România , companie din grupul german Rheinmetall, a achitat integral suma, iar contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat. Transferul efectiv al proprietății urmează însă să se producă după obținerea avizelor și aprobărilor legale necesare.

Tranzacția vine după o perioadă dificilă pentru șantier. Damen Mangalia a intrat în insolvență în iunie 2024, iar în aprilie 2026 a ajuns în faliment. Activitatea industrială s-a redus, iar aproximativ o mie de angajați au fost incluși într-un program de concediere colectivă.

Damen Holding, acționar cu 49% și principal creditor al șantierului, a contestat hotărârea care a permis reducerea prețului de pornire al licitației. Statul român deține 51% din companie. În acest litigiu deschis de partea olandeză, Curtea de Apel Constanța a stabilit un nou termen în acest dosar pentru 11 decembrie 2026.

Vom vedea dacă instanța îi va chema la bară, pentru explicații, pe foștii miniștri Radu Miruță și Irineu Darău pentru că vânzarea Șantierului Naval Mangalia, printr-o combinație cu programul SAFE, reprezintă o schimbare majoră pentru unul dintre cele mai importante active industriale ale României. Iar reducerea prețului de la licitație trebuie lămurită.

Preluarea Mangalia a avut loc într-un context strategic: programul european SAFE, prin care România trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare și industria de profil.

Odată cu tranzacția de cumpărare, Rheinmetall a obținut și un contract de aproximativ 920 de milioane de euro pentru construirea a patru nave militare destinate României, finanțate prin SAFE. Programul cuprinde două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri.

Guvernul Bolojan a susținut că prin contractele atribuite companiei germane se vor genera mii de locuri de muncă și se vor face subcontractări cu alte firme.

La Galați, compania Damen, care a excelat în producția de nave de croazieră, pregătește o transformare industrială de amploare. Și, culmea, va continua să construiască nave militare în număr mai mare!

Potrivit declarațiilor lui Gheorghe Savu, directorul Damen Naval România, publicate de DefenseRomania în martie 2026, grupul are în derulare un program de investiții de peste 135 de milioane de euro până în 2040.

Strategia este clară: șantierul de pe Dunăre va deveni unul dintre principalele centre ale grupului pentru construcția navelor militare.

Nu este vorba despre abandonarea tuturor celorlalte tipuri de producție, ci despre o orientare tot mai puternică spre nave de luptă și platforme navale complexe.

Una dintre cele mai importante investiții vizează construirea unor hale moderne, în care navele militare să poată fi asamblate în condiții controlate de securitate și calitate.

E bine de știut și despre proiectele și perspectivele gălățenilor. O facilitate aflată într-un stadiu avansat de realizare este proiectată pentru construcția simultană a două fregate de aproximativ 150 de metri lungime și 7.300 de tone deplasament fiecare.

La Galați funcționează și Marine Engineering Galați, un centru de inginerie cu peste 200 de specialiști români, care contribuie la proiectarea navelor militare ale grupului Damen.

Șantierul are aproximativ 1.750 de angajați direcți și o rețea de circa 1.000 de subcontractori.

Din 1999, când compania olandeză Damen a preluat conducerea, au fost livrate peste 400 de nave, dintre care 31 de unități militare pentru 13 state NATO și UE, conform datelor prezentate de conducerea companiei.

Galațiul intră în liga marilor constructori navali militari, a anunțat conducerea șantierului. Portofoliul Damen Galați cuprinde deja proiecte importante pentru marinele militare europene.

Printre acestea se numără fregatele antisubmarin destinate Olandei și Belgiei, precum și o navă multifuncțională pentru Marina portugheză, care va putea îndeplini și rolul de platformă pentru operarea dronelor.

Un alt program important este cel al navelor de transport amfibiu pentru Marina Regală a Țărilor de Jos.

Potrivit informațiilor publicate în noiembrie 2026, Damen Galați este implicat în construcția a patru astfel de nave pentru olandezi. Programul are o relevanță industrială majoră, deoarece presupune utilizarea capacităților de producție ale șantierului gălățean pentru nave militare destinate unui aliat NATO.

Cert este că șantierul gălățean își consolidează profilul de furnizor pentru marinele militare occidentale, într-o perioadă în care statele europene își accelerează investițiile în apărare.

Poate cel mai interesant aspect al acestei evoluții este legătura dintre capacitatea industrială de la Galați și nevoile Forțelor Navale Române.

Damen susține că poate construi la Galați nave de patrulare OPV 2600, o platformă pe care compania o consideră potrivită pentru cerințele viitoare ale Marinei Române.

Gheorghe Savu a afirmat că șantierul ar putea realiza asemenea nave până în 2030, în condiții tehnice și operaționale corespunzătoare cerințelor beneficiarului.