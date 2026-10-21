Social

Bubuituri puternice în Brăila. Militarii verifică tunurile de 100 mm

Bubuituri puternice în Brăila. Militarii verifică tunurile de 100 mmPortul Militar Braila / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Mai multe bubuituri puternice au fost auzite miercuri dimineață, 21 octombrie 2026, în Brăila, în contextul unor activități planificate de verificare a instalațiilor artileristice de la bordul navelor din Portul Militar Brăila. Flotila Fluvială a transmis că zgomotele pot fi auzite pe parcursul zilei și sunt asociate verificării armamentului de calibrul 100 mm.

Anunțul oficial a fost făcut pentru informarea populației, după ce sunetele puternice au fost semnalate în oraș. Reprezentanții Flotilei Fluviale au precizat că zgomotele sunt generate de procedurile de verificare și că activitățile fac parte din programul planificat al militarilor.

De ce se aud bubuituri în Brăila

Potrivit informării publicate de Flotila Fluvială pe Facebook, pe parcursul zilei de miercuri se desfășoară verificări ale instalațiilor artileristice de calibrul 100 mm aflate la bordul navelor din Portul Militar Brăila.

Aceste activități pot produce zgomote puternice, asemănătoare unor bubuituri, care pot fi auzite și în afara portului militar. Anunțul explică astfel motivul sunetelor semnalate de locuitori și oferă contextul necesar pentru înțelegerea activităților desfășurate în zonă.

Admiterea la liceu 2027-2028. Când are loc repartizarea computerizată și ce trebuie să știe elevii
Admiterea la liceu 2027-2028. Când are loc repartizarea computerizată și ce trebuie să știe elevii
Cum îți arată câinele că te iubește? Șapte gesturi pe care le poți interpreta greșit
Cum îți arată câinele că te iubește? Șapte gesturi pe care le poți interpreta greșit

Ce au transmis oficialii Flotilei Fluviale

Reprezentanții structurii militare au precizat că zgomotele sunt asociate activităților planificate și au transmis un mesaj de informare pentru cetățeni.

Portul Militar Braila

Portul Militar Braila / sursa foto: captură video

„Vă asigurăm că aceste zgomote sunt asociate activităților planificate și nu reprezintă un motiv de îngrijorare”, au transmis oficialii Flotilei Fluviale, potrivit News.ro.

Instituția le-a mulțumit, totodată, locuitorilor pentru înțelegere. Informarea nu indică existența unui incident de securitate, ci explică faptul că zgomotele sunt legate de verificările efectuate la bordul navelor militare.

Ce trebuie să știe locuitorii

Verificările au loc în Portul Militar Brăila și sunt programate pentru ziua de 21 octombrie. Potrivit anunțului, zgomotele puternice se pot auzi pe durata desfășurării acestor activități.

Calibrul de 100 mm menționat de militari se referă la instalațiile artileristice verificate la bordul navelor. Informarea publică nu oferă detalii suplimentare despre numărul navelor implicate, durata exactă a fiecărei verificări sau procedurile tehnice utilizate.

Stiri calde

18:07 - Atacul din Bistrița. Elevii au revenit la cursuri și au cerut ajutorul consilierilor școlari

18:00 - Avarie uriașă în rețeaua Orange din Franța. Zeci de mii de clienți au rămas fără semnal la telefon

17:53 - Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la economisire la investiții, calea către o economie mai rezilientă

17:44 - Specialistul care ar fi căutat dispozitive de supraveghere în vila lui Călin Georgescu, sub control judiciar

17:36 - Suspiciuni de fraudă cu bani europeni. Percheziții la sediile Parlamentului European

17:26 - Patru zodii chinezești pot avea parte de reușite pe 22 octombrie. Ce le ajută

HAI România!

Scandalul interviului cu Cristela Georgescu, dezbătut de Dan Andronic și Liviu Alexa. Cei doi jurnaliști apără modelul abonamentelor pentru conținutul jurnalistic

Scandalul interviului cu Cristela Georgescu, dezbătut de Dan Andronic și Liviu Alexa. Cei doi jurnaliști apără modelu...

Ilie Sărăcie a plecat, vine Luca-Gaura-De-La-Covrig. Românii mai au răbdare?

Ilie Sărăcie a plecat, vine Luca-Gaura-De-La-Covrig. Românii mai au răbdare?

Cum îşi vor pierde românii casele din cauza sărăciei.Depopularizarea României. În favoarea cui?

Cum îşi vor pierde românii casele din cauza sărăciei.Depopularizarea României. În favoarea cui?

Proiecte speciale