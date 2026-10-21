Bubuituri puternice în Brăila. Militarii verifică tunurile de 100 mm

Mai multe bubuituri puternice au fost auzite miercuri dimineață, 21 octombrie 2026, în Brăila, în contextul unor activități planificate de verificare a instalațiilor artileristice de la bordul navelor din Portul Militar Brăila. Flotila Fluvială a transmis că zgomotele pot fi auzite pe parcursul zilei și sunt asociate verificării armamentului de calibrul 100 mm.

Anunțul oficial a fost făcut pentru informarea populației, după ce sunetele puternice au fost semnalate în oraș. Reprezentanții Flotilei Fluviale au precizat că zgomotele sunt generate de procedurile de verificare și că activitățile fac parte din programul planificat al militarilor.

Potrivit informării publicate de Flotila Fluvială pe Facebook, pe parcursul zilei de miercuri se desfășoară verificări ale instalațiilor artileristice de calibrul 100 mm aflate la bordul navelor din Portul Militar Brăila.

Aceste activități pot produce zgomote puternice, asemănătoare unor bubuituri, care pot fi auzite și în afara portului militar. Anunțul explică astfel motivul sunetelor semnalate de locuitori și oferă contextul necesar pentru înțelegerea activităților desfășurate în zonă.

Reprezentanții structurii militare au precizat că zgomotele sunt asociate activităților planificate și au transmis un mesaj de informare pentru cetățeni.

„Vă asigurăm că aceste zgomote sunt asociate activităților planificate și nu reprezintă un motiv de îngrijorare”, au transmis oficialii Flotilei Fluviale, potrivit News.ro.

Instituția le-a mulțumit, totodată, locuitorilor pentru înțelegere. Informarea nu indică existența unui incident de securitate, ci explică faptul că zgomotele sunt legate de verificările efectuate la bordul navelor militare.

Verificările au loc în Portul Militar Brăila și sunt programate pentru ziua de 21 octombrie. Potrivit anunțului, zgomotele puternice se pot auzi pe durata desfășurării acestor activități.

Calibrul de 100 mm menționat de militari se referă la instalațiile artileristice verificate la bordul navelor. Informarea publică nu oferă detalii suplimentare despre numărul navelor implicate, durata exactă a fiecărei verificări sau procedurile tehnice utilizate.