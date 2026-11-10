Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat o licitație pentru întocmirea documentațiilor cadastrale, a rapoartelor de evaluare și pentru asigurarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică necesare exproprierilor de pe traseul drumului expres Focșani-Brăila.

Contractul vizează un număr estimat de 3.632 de terenuri și imobile din județele Vrancea și Brăila, iar valoarea sa este cuprinsă între 14,2 și 21,3 milioane de lei.

Ofertele pentru această procedură pot fi depuse până marți, 10 noiembrie, la ora 15:00. Durata de execuție a contractului este de 19 luni.

În județul Vrancea, localitățile vizate sunt Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești. În județul Brăila, lucrările de pregătire a exproprierilor vizează comunele Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazașu.

CNIR a emis, la 1 septembrie 2026, decizia de expropriere pentru 3.297 de imobile proprietate privată aflate pe amplasamentul viitorului drum expres. Suprafața totală expropriată este de 8.557.483 de metri pătrați, iar despăgubirile stabilite se ridică la 35,93 milioane de lei.

Potrivit companiei, prin Decizia de expropriere nr. 117 din 1 septembrie 2026, imobilele respective au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român, în baza Legii nr. 255/2010.

Drumul expres Focșani-Brăila, cunoscut și sub denumirea Milcovia Expres sau DEx 6, va avea o lungime de 73,5 kilometri și va asigura legătura dintre Autostrada Moldovei A7, Podul peste Dunăre de la Brăila și drumul expres Brăila-Galați, facilitând conexiunea către Tulcea și Constanța.

Pe traseu sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii care va include o zonă pentru benzinărie și spații comerciale.

Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit asocierii SA&PE CONSTRUCT – TEHNOSTRADE – SPEDITION UMB – ARCADA COMPANY. Valoarea acestuia este de 4,29 miliarde de lei, cu finanțare prin Programul Transport 2021-2027. Durata totală este de 42 de luni, dintre care șase luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.