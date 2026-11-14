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Demisia lui Jensen Huang de la Nvidia amplifică disputa din SUA privind cipurile AI pentru China

Demisia lui Jensen Huang de la Nvidia amplifică disputa din SUA privind cipurile AI pentru ChinaScott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Sursa: captură video
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Din cuprinsul articolului

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pune sub semnul întrebării verificările făcute de Nvidia pentru a împiedica ajungerea cipurilor sale avansate în China. Declarațiile, făcute pe 13 noiembrie, la CNBC, vin după demisia lui Jensen Huang și sporesc presiunea asupra Departamentului Comertului, condus de Howard Lutnick.

Nvidia a anunțat pe 12 noiembrie 2026 plecarea lui Huang din funcțiile de presedinte, director general și membru al consiliului de administrație. Colette Kress, directoarea financiară a companiei, a preluat interimar conducerea și își păstrează atribuțiile financiare. Compania caută un succesor permanent, luând în calcul candidați interni și externi.

Bessent cere explicații despre clienții Nvidia

Într-un interviu pentru emisiunea „Squawk Box” de la CNBC, Bessent a susținut că atenția trebuie îndreptată către controalele comerciale ale Nvidia și identitatea cumpărătorilor, dincolo de viața personală a fostului director general.

„Își cunoștea Nvidia clienții?”, a întrebat secretarul Trezoreriei. El a pus sub semnul întrebării existența unor verificări suficient de riguroase pentru a preveni vânzările către firme-paravan care ar fi putut intermedia transferul cipurilor către destinatari neautorizați.

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Bessent a precizat însă că nu se știe cu certitudine dacă Huang avea cunoștință despre presupusele nereguli și a evitat să anticipeze eventualele consecințe pentru companie.

Jensen Huang

Jensen Huang. Sursă foto: LinkedIn

Megaspeed, în centrul disputei privind exporturile către China

Potrivit Reuters, Bessent a declarat că Trezoreria, Pentagonul, Departamentul de Stat și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA susțineau de mai multe luni includerea companiei singaporeze Megaspeed pe lista americană de restricții comerciale, cunoscută drept „Entity List”.

Oficialul a subliniat că responsabilitatea de a acționa revenea Departamentului Comerțului. Megaspeed este vizată de suspiciuni privind redirecționarea unor cipuri Nvidia către China, cu încălcarea controalelor americane la export.

Axios relatează că Bessent i-ar fi reproșat lui Lutnick inacțiunea privind Megaspeed. Departamentul Comerțului a negat existența discuției.

Megaspeed a respins anterior acuzațiile privind exporturile ilegale și a transmis că tratează cu seriozitate obligațiile de respectare a legislației americane, potrivit Associated Press.

Nvidia a deschis o investigație independentă

Criza a izbucnit după relatări despre o presupusă relație între Jensen Huang și Alice Huang, fostă directoare la Megaspeed, suspectată de serviciile americane de informații că ar fi lucrat pentru Beijing. China a negat acuzațiile de spionaj. Jensen Huang și-a recunoscut infidelitatea într-un mesaj adresat angajaților, fără să identifice persoana implicată.

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat o investigație independentă. La momentul lansării acesteia, compania preciza că nu avea motive să creadă că securitatea națională sau secretele Nvidia fuseseră compromise, dar că va examina toate informațiile disponibile.

Congresul solicită audierea lui Huang și a lui Lutnick

Disputa a ajuns și în Congres. Președintele Comisiei bancare a Senatului, republicanul Tim Scott, le-a cerut lui Jensen Huang și lui Howard Lutnick să depună mărturie.

Potrivit ABC News, Departamentul Comerțului a confirmat că Lutnick a acceptat să se prezinte voluntar în fața comisiei. Solicitările de audiere vizează riscurile pentru securitatea națională și modul în care au fost supravegheate exporturile de cipuri către China.

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