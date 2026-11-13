Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, ar fi avut o relație extraconjugală cu încă o angajată a companiei, potrivit unei dezvăluiri Reuters preluate de presa americană pe 12 noiembrie 2026. Informația ridică la trei numărul femeilor despre care au apărut relatări privind presupuse relații cu miliardarul de 63 de ani, după ce acesta și-a anunțat plecarea de la conducerea producătorului de cipuri.

Noua dezvăluire vine la doar câteva ore după ce Nvidia a confirmat oficial demisia lui Huang din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație. Compania a numit-o pe directoarea financiară Colette Kress în funcția de director general interimar și a anunțat că va începe căutarea unui succesor permanent.

Potrivit Reuters, noua informație se bazează pe declarațiile a două persoane familiarizate cu situația. Agenția de presă a relatat că Huang ar fi avut o relație intimă cu o altă angajată Nvidia, diferită de Kimberly Powell.

Reuters a precizat că nu va dezvălui identitatea femeii. Jurnaliștii au încercat să o contacteze, însă nu au reușit să obțină un răspuns. Nvidia a refuzat să comenteze informația, iar Jensen Huang și Kimberly Powell nu au răspuns solicitărilor de declarații.

În aceste condiții, existența celei de-a treia relații este prezentată ca o informație atribuită unor surse familiarizate cu situația, nu ca un fapt confirmat public de persoanele implicate.

Prima dintre femeile despre care au apărut informații este Alice Huang, o femeie de afaceri din China, fără legătură de rudenie cu Jensen Huang. Aceasta ar fi avut legături profesionale cu Megaspeed International, o companie din Singapore care oferă acces la infrastructură de calcul și procesoare Nvidia.

Potrivit relatărilor din presa americană, serviciile de informații ale Statelor Unite suspectează că Alice Huang ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China pentru a obține informații despre directorul Nvidia. Beijingul a respins acuzațiile de spionaj.

Până în prezent, informațiile publicate nu demonstrează că Jensen Huang ar fi colaborat în mod conștient cu serviciile de informații chineze. Suspiciunile legate de Alice Huang au determinat însă apariția unor întrebări privind securitatea națională și relațiile comerciale ale Nvidia cu entități chineze.

A doua femeie este Kimberly Powell, vicepreședinta Nvidia pentru domeniul sănătății. Aceasta lucrează în companie din 2008 și, potrivit informațiilor publicate de The New York Times, îi raporta direct lui Jensen Huang.

Publicația americană a relatat că cei doi ar fi fost văzuți manifestându-și afecțiunea la un hotel din San Jose, în timpul conferinței anuale pentru dezvoltatori organizate de Nvidia în luna martie.

Un martor ar fi înregistrat întâlnirea, însă The New York Times a precizat că nu a văzut înregistrarea respectivă.

Plecarea lui Jensen Huang marchează o schimbare majoră pentru compania pe care a fondat-o în 1993. Acesta a condus Nvidia timp de 33 de ani, perioadă în care producătorul de cipuri a devenit unul dintre principalii furnizori de procesoare utilizate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Consiliul de administrație a desemnat-o pe Colette Kress, directorul financiar al companiei, în funcția de director general interimar. Ea va păstra și responsabilitățile de CFO până la numirea unui succesor permanent.

Kress s-a alăturat Nvidia în septembrie 2013, după aproape 25 de ani de experiență în domeniul financiar, inclusiv în cadrul unor companii precum Cisco și Microsoft. Consiliul de administrație a anunțat că va analiza atât candidați din interiorul companiei, cât și persoane din afara acesteia.

Schimbarea conducerii are loc într-un moment sensibil pentru Nvidia, a cărei activitate este strâns legată de evoluția pieței procesoarelor pentru inteligență artificială. Potrivit Reuters, acțiunile companiei au încheiat ședința de tranzacționare din 12 noiembrie cu o scădere de 4,3%, după ce pierderile din timpul zilei au fost mai accentuate.

Înainte de demisia lui Huang, consiliul de administrație anunțase o investigație independentă privind acuzațiile apărute în legătură cu relația sa cu Alice Huang și posibilele implicații asupra securității companiei.

Plecarea fostului director general nu încheie automat toate aceste verificări. Nvidia trebuie să clarifice eventualele probleme de guvernanță corporativă și să asigure continuitatea conducerii într-o perioadă în care industria inteligenței artificiale depinde în mare măsură de tehnologiile sale.

Dezvăluirea celei de-a treia presupuse relații adaugă o nouă dimensiune scandalului care a dus la retragerea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia. Identitatea celei de-a doua angajate menționate de Reuters rămâne necunoscută, iar compania nu a oferit explicații suplimentare.