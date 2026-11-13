Consiliul de Administrație al Nvidia a demarat procedurile oficiale pentru desemnarea unui succesor al lui Jensen Huang și l-a contactat deja pe directorul executiv al Arm Holdings, Rene Haas. Informația a fost publicată vineri de publicația Financial Times, care citează surse apropiate negocierilor ce au dorit să își păstreze anonimatul, potrivit datelor transmise de Reuters.

Demisia lui Jensen Huang din funcțiile de CEO și președinte al Consiliului de Administrație al producătorului american de semiconductori a fost anunțată joi, luând prin surprindere întreaga piață globală. Plecarea sa lasă sectorul inteligenței artificiale fără principalul său promotor și generează un val major de incertitudine asupra direcției strategice a companiei pe care a transformat-o în liderul absolut al industriei AI.

Sursele citate de Financial Times precizează că Rene Haas se numără printre candidații analizați pentru a prelua conducerea executivă, însă în acest moment nu există certitudinea că i se va înainta o ofertă finală sau că acesta o va accepta. Până la această oră, oficialii producătorului britanic de cipuri Arm Holdings au refuzat să facă declarații pe marginea acestui subiect, iar reprezentanții Nvidia nu au oferit un răspuns solicitărilor transmise de Reuters.

Pe lângă rolul executiv pe care l-a deținut, Jensen Huang este unul dintre cofondatorii Nvidia și al patrulea cel mai mare acționar al gigantului tehnologic, controlând un pachet de aproximativ 3,61% din acțiunile companiei.

Retragerea bruscă a lui Huang survine pe fondul unor presiuni publice și politice tot mai mari acumulate în ultimele zile. Acestea au fost declanșate de apariția unor informații privind o presupusă relație personală a managerului cu o femeie de afaceri de origine chineză, suspectată de autoritățile federale americane că ar desfășura activități de spionaj în favoarea Beijingului.

Informațiile apărute în presa internațională o indică pe Alice Huang, fostă directoare în cadrul Megaspeed, un furnizor de servicii cloud cu sediul în Singapore. Autoritățile din Statele Unite susțin că aceasta ar fi colaborat cu serviciile de informații din China. Mai mult, Washingtonul a demarat o anchetă și asupra companiei Megaspeed, care avea statutul de partener oficial privilegiat al Nvidia în sectorul cloud și beneficia de acces prioritar la procesoare. Anchetatorii suspectează că firma din Singapore ar fi facilitat transferul către China al unor cipuri avansate pentru inteligență artificială, echipamente supuse unor restricții stricte de export impuse de guvernul american.

Ieșirea lui Jensen Huang din executivul Nvidia aruncă gigantul evaluat la 4.000 de miliarde de dolari într-o perioadă de instabilitate și riscă să afecteze întregul ecosistem global de inteligență artificială. De-a lungul mandatului său, Huang a susținut financiar dezvoltarea acestui sector, direcționând rezervele uriașe de lichidități ale Nvidia către furnizori de servicii cloud, parteneri din lanțul de aprovizionare și cele mai importante laboratoare de cercetare AI din lume.

Totodată, schimbarea de la vârful companiei poate reconfigura politica externă a Statelor Unite privind exporturile de tehnologie. Huang a dus o campanie constantă pentru a păstra deschis accesul Nvidia pe piața din China, bazându-se inclusiv pe relațiile apropiate cu președintele american Donald Trump. Cu doar câteva zile înainte de demisie, duminică, liderul de la Casa Albă declarase că Jensen Huang a "făcut o treabă extraordinară pentru ţara noastră".

Istoria Nvidia a început în urmă cu mai multe decenii, compania fiind percepută inițial ca un furnizor de nișă, dedicat pasionaților de jocuri video aflați în căutarea unor plăci grafice de înaltă performanță. Arhitectura acestor procesoare, capabilă să execute un volum masiv de calcule în paralel, s-a dovedit însă esențială pentru dezvoltarea algoritmilor de inteligență artificială. Această capacitate tehnică a transformat produsele Nvidia în piese strategice în competiția geopolitică dintre Statele Unite și China pentru supremație tehnologică, propulsând compania pe primul loc în topul celor mai valoroase firme din lume.

Ascensiunea fulminantă i-a adus lui Jensen Huang o popularitate rar întâlnită în mediul corporate, fiind tratat asemeni unui star rock în regiuni precum Taiwan și Coreea de Sud, unde fanii îi solicitau autografe pe cărți, postere sau chiar pe piele. Autoritatea sa pe piețele financiare devenise atât de puternică încât simpla menționare a unei companii partenere în discursurile sale genera creșteri imediate ale cotațiilor bursiere.