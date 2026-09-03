Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la consolidarea pieței interne la ambiția regională a capitalului românesc

Un sfert de secol de prezență a OMV Petrom la Bursa de Valori București reprezintă mai mult decât aniversarea unui emitent important. Este, într-un anumit fel, și o măsură a transformării pieței de capital românești în ultimii 25 de ani, o perioadă în care bursa a evoluat de la o piață aflată încă în proces de reconstrucție instituțională la una care aspiră legitim la mai multă profunzime, lichiditate și relevanță regională.

Companiile mari și solide joacă un rol esențial într-o asemenea evoluție. Ele oferă investitorilor repere, contribuie la lichiditatea pieței, atrag capital și creează premisele unei relații pe termen lung între economia reală și investitori. Prezența constantă a unor emitenți de anvergură contribuie și la formarea unei culturi investiționale, iar aceasta devine cu atât mai importantă într-o economie în care piața de capital trebuie să completeze într-o măsură tot mai mare finanțarea tradițională prin sistemul bancar.

O piață matură se construiește în timp, prin companii care acceptă exigențele transparenței, ale guvernanței corporative și ale dialogului permanent cu investitorii. Încrederea se acumulează prin conduită, predictibilitate și prin capacitatea companiilor și a instituțiilor pieței de a funcționa credibil de-a lungul mai multor cicluri economice.

Privind înainte, cred că următoarea etapă trebuie să fie mai ambițioasă. România are nevoie de mai multe companii puternice prezente pe bursă, de mai mult capital autohton mobilizat către economie, de o bază mai largă de investitori și de o piață suficient de lichidă pentru a deveni tot mai relevantă în Europa Centrală și de Sud Est.

În această ecuație, marile companii listate pot avea un rol care depășește dimensiunea strict națională. OMV Petrom are capacitatea de a își consolida profilul de actor regional într-o perioadă în care energia, securitatea energetică și transformarea modelului economic european au devenit teme strategice. Proiectele de anvergură, investițiile și capacitatea unei companii de a concura și de a se dezvolta la scară regională generează efecte care merg dincolo de performanța unui singur emitent.

Există aici și o legătură directă cu dezvoltarea bursei. Atunci când o companie listată își extinde relevanța economică dincolo de frontierele naționale, crește implicit și vizibilitatea pieței pe care este tranzacționată. O piață de capital capătă greutate regională inclusiv prin greutatea economică a companiilor sale reprezentative. De aceea, ambiția regională a marilor emitenți și ambiția regională a pieței de capital românești pot evolua împreună.

Rolul nostru este să contribuim la existența unui cadru de piață solid, transparent și predictibil, în care companiile să poată găsi resurse pentru dezvoltare, iar investitorii să poată participa la crearea de valoare în economia românească în condiții adecvate de protecție și informare.

Listarea trebuie privită, din această perspectivă, și ca o formă de responsabilitate corporativă. Accesul la capital vine împreună cu standarde mai ridicate de transparență, guvernanță și comunicare cu investitorii. Tocmai această disciplină a pieței publice poate ajuta companiile să devină mai puternice, mai competitive și mai bine pregătite pentru investiții de mare anvergură.

Cei 25 de ani ai OMV Petrom la Bursa de Valori București oferă, așadar, prilejul unei retrospective, dar mai ales al unei priviri către ceea ce urmează. România are astăzi șansa de a construi o piață de capital mai mare și mai conectată la economia reală, capabilă să finanțeze proiecte importante și să susțină companii cu ambiții regionale.

Maturitatea unei piețe se vede în timp. Anvergura ei se va vedea însă în ceea ce reușește să construiască mai departe.