Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să colaboreze mai strâns cu mediul universitar și să sprijine introducerea unor cursuri de FinTech, finanțe sustenabile și finanțe digitale în curricula academică. Măsura este inclusă în Strategia privind inovația financiară 2026-2028 și urmărește inclusiv dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare.

ASF intenționează, în același timp, să pună la dispoziția mediului academic anumite date agregate și anonimizate pe care le deține.

Strategia prevede folosirea datelor deținute de Autoritate și în afara activității strict interne.

"Componenta urmăreşte valorificarea datelor deţinute de Autoritate dincolo de utilizarea strict internă, prin punerea la dispoziţia mediului academic a unor seturi de date agregate şi anonimizate. Se urmăreşte fundamentarea deciziilor de supraveghere pe cercetare independentă şi creşterea transparenţei instituţionale, fără afectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile", se menţionează în document.

În baza acestei direcții, ASF are în vedere atât proiecte comune de cercetare, cât și o implicare în actualizarea programelor universitare.

Unul dintre obiectivele menționate în strategie este introducerea unor materii care să răspundă schimbărilor din sectorul financiar.

"De asemenea, prin colaborarea cu mediul academic vom dezvolta proiecte comune de cercetare şi vom sprijini actualizarea curriculei pentru a introduce cursuri de FinTech/Finanţe sustenabile şi digitale, asigurându-ne astfel că absolvenţii vor avea abilităţile de care Autoritatea are nevoie pentru îmbunătăţirea propriei capacităţi administrative", precizează ASF.

Astfel, colaborarea cu universitățile ar urma să vizeze atât partea de cercetare, cât și pregătirea absolvenților în domenii legate de transformarea digitală a piețelor financiare.

Strategia ASF prevede și constituirea unor seturi de date referitoare la piețele supravegheate și la comportamentul investitorilor de retail.

"Sunt constituite seturi de date agregate şi anonimizate privind evoluţia pieţelor supravegheate, expunerile pe categorii de active şi comportamentul investitorilor de retail, însoţite de documentaţia metodologică aferentă. Accesul se acordă pe baza unei proceduri cu criterii publice, cu respectarea strictă a cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal şi a regimului informaţiilor confidenţiale. Componenta se corelează cu implementarea strategiei de date şi cu participarea la Punctul Unic de Acces European, precum şi cu parteneriatele existente cu Institutul de Studii Financiare şi cu mediul universitar", se mai arată în raport.

Accesul la aceste informații ar urma să se facă în condițiile stabilite de procedurile ASF și cu respectarea cerințelor privind protecția datelor și confidențialitatea.

Printre obiectivele stabilite pentru perioada 2026-2028 se află și implementarea strategiei de date după modelul ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

Documentul prevede facilitarea accesului la date pentru personalul intern calificat, dar și pentru anumite părți interesate din exterior.

Accesul ar urma să fie acordat cu aplicarea măsurilor necesare de securitate și confidențialitate.

În același timp, ASF urmărește prin această strategie creșterea transparenței și îmbunătățirea comunicării instituționale, precum și dezvoltarea relației cu mediul universitar și de cercetare.