Emma Răducanu va reveni pe terenul de tenis în prima săptămână a anului 2027, când va reprezenta Marea Britanie la competiția pe echipe United Cup, organizată în Australia, potricit BBC.

Campioana de la US Open din 2021 nu a mai disputat niciun meci oficial din luna iunie, după ce a suferit o fractură de stres la nivelul tibiei.

Ultima apariție a jucătoarei britanice a fost la turneul de la Queen’s Club, unde a ajuns pentru prima dată în carieră într-o finală pe iarbă. Pe 14 iunie, Răducanu a fost învinsă de croata Donna Vekic, însă problemele medicale au împiedicat-o să continue sezonul.

La doar două săptămâni după finală, sportiva în vârstă de 23 de ani a fost nevoită să se retragă de la Wimbledon înaintea meciului din primul tur.

Deși luase în calcul să revină în circuit în această toamnă, participând la câteva turnee din Asia, britanica a decis să amâne revenirea până în ianuarie. Această alegere îi permite să beneficieze de un clasament special, care îi asigură poziția 38 pentru înscrierea la competiții.

Acest mecanism este disponibil jucătoarelor care au fost indisponibile din cauza unei accidentări timp de cel puțin șase luni.

În cazul Emmei Răducanu, poziția acordată reflectă clasamentul mondial pe care îl avea după Wimbledon. Sportiva a primit o parte din premiile în bani aferente turneului, deși nu a mai apucat să dispute vreun meci.

Aprobarea solicitării pentru clasamentul special a venit cu puțin timp înainte de expirarea termenului de înscriere la United Cup, care s-a încheiat luni. Cu poziția 38, Răducanu va fi principala jucătoare a echipei britanice și va avea ocazia să evolueze alături de Arthur Fery.

Din lotul Marii Britanii mai fac parte Francesca Jones, Jan Choinski și jucătorii de dublu Neal Skupski și Olivia Nicholls. Competiția se va desfășura între 1 și 10 ianuarie 2027, cu participarea a 18 echipe naționale.

Britanicii vor întâlni Australia și Franța în faza grupelor, la Sydney. Răducanu ar putea juca împotriva australiencei Talia Gibson și a franțuzoaicei Diane Parry, ambele aflate în prezent în top 40 mondial. Turneul va reprezenta primul test important pentru britanică după perioada îndelungată de recuperare.