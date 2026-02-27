Gigi Becali, calcule disperate pentru play-off. „Ăsta e cel mai important meci”

Gigi Becali mai speră ca FCSB să se salveze și să prindă un loc în play-off-ul Superligii. Au mai rămas două etape de disputat, iar „roș-albaștrii” au nevoie și de ajutor din partea adversarelor indirecte, chiar dacă va obține 6 puncte. Conform calculelor făcute de latifundiarul din Pipera, cel mai important meci este cel dintre „U” Cluj și Oțelul Galați, care se va disputa în această seară de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1).

„Cel mai important meci e azi. Dacă azi se întâmplă un egal, dacă nu bate U Cluj, suntem la mâna noastră. Am analizat toate scenariile. Suntem la mâna noastră dacă nu bate U Cluj. Nu am mai fi, în ultima etapă, la mâna altora.

rmătorul scenariu ar fi să bată Farul pe CFR Cluj pentru că am încredere că Dinamo nu-și permite să nu scoată măcar un egal cu CFR Cluj în ultima etapă. Dacă e să o luăm, am pierdut noi campionatul... Trebuia să facem egal cu Poli Iași și am pierdut. A dat Cristea gol, în 10 oameni. Și am mai câștigat campionatul în ultima etapă, când s-a încurcat Tg. Mureș cu Oțelul”, a spus Becali la Digi Sport.

Finanțatorul a discutat cu mai mulți fotbaliști de la echipa sa, iar aceștia au recunoscut că lipsa rezultatelor a fot una venită pe fondul relaxării. „Am vorbit cu o parte dintre jucători. Și-au dat seama că au greșit, că au intrat prea relaxați și că s-au crezut campioni. Așa au zis. Și-au dat seama că din vina lor sunt aici. Ei vor în play-off, eu vreau ce se poate cel mai mult. Adică să intrăm în play-off de pe locul 4. Dacă U Cluj bate, vreau locul 5. Să vedem ce va fi azi. Azi sper la măcar un egal.

Dacă ești FCSB și vrei în play-off, dar nu bați pe UTA, stai acasă! Dacă joci pe Arena Națională cu U Cluj, cu calificarea pe masă, și nu bați, ce mai cauți? Rar se întâmplă să nu se vadă crema în astfel de momente. Se vede echipa mai valoroasă. Așa am văzut la echipele mari”.