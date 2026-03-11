Sport

Elisabeta Lipă îi duce pe canotori la operetă. La sosirea sportivilor din cantonamentul din Italia, președinta federației a anunțat parteneriatul cu Teatrul „Ion Dacian”

Zilele trecute, lotul de canotaj al României s-a întors în țară după un cantonament de șase săptămâni în Italia. "Îmi era dor de baza noastră, mai că număram zilele până la întoarcerea din Italia. Mă bucur că am revenit pentru că noi chiar ne simțim ca acasă aici. Avem tot ce ne trebuie într-un singur loc şi e mare lucru.

În cantonamentul din Italia trebuia să mergem cam 15 minute de la hotel la baza de antrenament şi era destul de obositor. Aici însă e bine şi se pare că vremea ține cu noi", a declarat dubla campioană olimpică Simona Radiș. Ieri, la baza de pregătire de pe lacul Snagov, canotorii au avut parte de un prânz pescăresc, oferit de compania Negro 2000, unul dintre sponsorii Federației Române de Canotaj.

Bronzată pe față și pe mâini

Simona a spus că nu știe în ce barcă va concura în acest an, dublu vâsle sau dublu rame, fiindcă a decis să concureze doar într-una singură: "Anul acesta mi-am propus şi îmi doresc să concurez doar într-o singură probă. Am avut o perioadă în care m-am simțit foarte obosită şi mi-am dat seama că organismul meu are nevoie să fiu mai atent cu el şi să nu-l mai forțez o perioadă. Aşa că cea mai bună decizie e să mă axez pe o singură probă în acest an. Să nu fac un consum prea mare de energie pentru a fi pregătită pentru anul viitor când urmează calificările pentru Jocurile Olimpic

"Cine mă vede bronzată şi nu ştie că vin de la muncă zice că vin din vacanță, dar dacă te uiți mai atent detaliile mă dau de gol. Şi anume că sunt bronzată doar pe față şi pe mâini. Nu mai vorbesc de bătături”, a adăugat, zâmbind, Simona.

Elisabeta Lipă, ca Mircea Lucescu

Tot ieri, multipla campioană Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a anunțat parteneriatul dintre federație și Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian”.

Pe baza acestui parteneriat, sportivii vot fi invitați periodic să asiste la spectacolele teatrului. Prima ocazie, pe 24 martie, la avanpremiera operetei „Silvia”, o opera în trei acte, a cărei premieră a avut loc pe 17 noiembrie 1915, la Teatrul „Johann Strauss” din Viena.

În anii 80, Mircea Lucescu își ducea fotbaliștii de la echipa națională și de la Dinamo, la teatru. Acum, Elisabeta Lipă va duce lotul de canotaj la operetă.

